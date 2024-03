Eurovisión 2024: Windows95man mantendrá su nombre pero no el logo

Sin duda Windows95man es una de las apuestas más extravagantes de este año para el Festival de la Canción de Eurovisión. Su canción, "No rules ", su puesta en escena con la camiseta del sistema operativo del que tomó su nombre artístico y unos shorts vaqueros, le han puesto en el foco de todas las miradas... pero también en las de los derechos de autor y la publicidad de marcas.

Finalmente su nombre artístico no supone ningún problema para la compañía Microsoft, como confirmaba esta semana el hombre detrás de la parafernalia, Teemu Keisteri al digital finlandés "Ilta Sanomat". Según él mismo podrá utilizar Windows95man como nombre artístico en Eurovisión. La verdadera duda viene con el uso de publicidad de marcas en el festival dentro de sus normas. Sin embargo el vestuario tendrá que sufrir modificaciones, y no hablamos del slip color carne que lleva durante la primera parte de la actuación y antes de los fuegos artificiales.

"Todavía estamos discutiendo el logo, pero será una especie de versión censurada de la manera más divertida posible. No lo veo como un problema en absoluto", afirma Keisteri, que ya está tramando cómo zafarse de que no le dejen llevar su atuendo original. De lo que no hay cambios es del resto del disparate: "Mantenemos la actuación prácticamente igual porque ha recibido muchos comentarios positivos. Ya se sentía tan bien. Lo haremos aún más hermoso". El logo también deberá ser modificado en el videoclip del tema.

Keisteri y Piispanen (solista) prometen que la chaqueta vaquera y los pantalones cortos brillantes también se verán en el escenario. Sin embargo, desde la producción de las prensas, lo primero que se observó fue que la estructura es demasiado grande para la etapa de prensas. Lo que podría obligar a reducir aún más los pantalones cortos... Al final, la situación se resolvió cambiando la barra de seguridad unida a la estructura.