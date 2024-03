Fernando Tejero actualiza el estado de José Luis Gil: "Está viniendo al teatro"

Hacía unos meses que no sabíamos nada del actor José Luis Gil y que su hija se había hecho cargo de las comunicaciones oficiales sobre su estado de salud. Sin embargo son sus compañeros actores los que vana limentando las ganas por su recuperación, y más cuando son buenas noticias.

Fue Macarena Gómez la última que compartió sus impresiones con la prensa al ser preguntada por su compañero de reparto en "La que se avecina". Durante una entrevista en "El Debate", con motivo del inminente estreno de la serie "30 monedas" de Álex de la Iglesia, la actriz explicó que el actor "te entiende cuando le hablas. Lo que tiene es dificultad para hablar, pero él realmente entiende todo lo que está pasando. Es curioso porque él y yo, en los primeros años de 'La que se avecina', nunca hablábamos. No tenía secuencias con él y apenas lo veía. Y el último año hubo algo que nos hizo conectar. Sé lo que fue pero no lo voy a contar. Empezamos a tener conversaciones muy interesantes". Esto fue a finales de 2023.

En diciembre de 2023, también habló su hija, Irene Gil que no consideraba que su padre vaya a volver pronto a la pequeña pantalla en una entrevista concedida a ‘Pronto’ matizó: “Yo no lo veo, pero ojalá nos equivoquemos y todo cambie a mejor en el futuro, pero uno ya pierde las esperanzas”, relata. Y en cuanto a su enfermedad: “Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle”. A principios de febrero Irene compartía una tierna fotografía junto a su padre: "¡Es un crack! ¡Y está guapo! Hoy, has conseguido un imposible, los 3 hermanos de acuerdo. ¡Días como hoy es mejor pasarlos unidos!".

Unos días más tardeo José Luis acudía al teatro en compañía de su hijapara ver a unos viejos amigos. Irene compartía de esta manera en sus historias de “Instagram” algunas imágenes en las que se le ve muy mejorado. La obra a la que asistió, se preestrenó como pase privado para amigos y familiares, fue “La Regenta”, adaptación de una de las obras Leopoldo Alas Clarín.

Así el último en hablar ha sido Fernando Tejero, que acudió a ala alfombra roja del Festival de Cine de Málaga y tuvo palabras para su compañero en la misma línea que las últimas veces. Así asegura que es un proceso difícil y que el progreso es "lento". El actor quiso transmitir tranquilidad y alentó a los seguidores diciendo que "lo importante es que sigue ahí". La mejora de su situación la indica la vuelta a algunos buenos hábitos: "«Creo que José Luis Gil está bastante mejor, está viniendo al teatro».