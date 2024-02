La primera aparición de José Luis Gil en público para una velada con viejos amigos

La delicada salud de José Luis Gil es uno de los temas que más ha preocupado a los seguidores de “La que se avecina” y a todos los que han disfrutado del gran trabajo del actor. Hace un tiempo fue su hija, Irene Gil, la que enviaba un mensaje por las redes sociales donde dejaba claro que su padre estaba bien, pero aún le quedaba un largo recorrido si es que alguna vez regresaba a actuar. Muy alejado de los focos y centrado en su recuperación tras sufrir un ictus que lo obligó a estar un largo periodo de tiempo ingresado en el hospital. Ahora está volviendo a ser quien era, poco a poco y a su ritmo. Aunque todavía le quede un largo recorrido para volver a subirse a los escenarios, anima ver que vuelve a una cierta normalidad.

La noticia ha llegado este fin de semana, cuando José Luis acudía al teatro en compañía de su hija para ver a unos viejos amigos. Irene compartía de esta manera en sus historias de “Instagram” algunas imágenes en las que se le ve muy mejorado. La obra a la que asistió, se preestrenó como pase privado para amigos y familiares, fue “La Regenta”, adaptación de una de las obras Leopoldo Alas Clarín. También se ha podido ver en el perfil de la protagonista de la obra, Ana Ruiz, una fotografía en la que dejaba claro lo importante que había sido para ella ver a su amigo entre los asistentes: “Hoy estrenamos La Regenta y ayer, vino mi amigo José Luis Gil Sanz a vernos a un ensayo general. ¡Gracias José Luis! Verte de pie aplaudiendo es para mi uno de los regalos más bonitos y emocionantes de este año. ¡Te quiero!”, indicaba junto a la publicación.

Los comentarios no se han hecho esperar y tanto los seguidores de José Luis como sus compañeros y amigos de profesión han querido mostrar su cariño con algunos mensajes muy emotivos. Esta estampa supone un esperanzador futuro para el actor cuya información sobre su estado no ha sido muy positiva en los últimos meses. Su hija compartió hace poco un mensaje muy triste: “No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves”. Si bien es cierto que el actor podría no volver a trabajar, reconforta ver que ha empezado a hacer una vida normal y que no se esconde del foco mediático.