Frank Cuesta rompe su silencio: "Sois terroristas de Internet"

Frank Cuesta ha roto su silencio después de pasar varias semanas envuelto en polémicas, sobre todo provenientes de parte de su círculo más cercano. Y es que varios de sus amigos, a los que se consideraba incluso familia, han salido públicamente a atacarle y a exponer ciertas intimidades de su vida privada. Algo, ante lo que Cuesta ha terminado explotando en su canal de YouTube.

A pesar de que el televisivo había decidido alejarse del foco mediático, centrado en recuperarse también del reciente ataque de una serpiente (lo que le llevaba a permanecer ingresado en el hospital), por fin ha decidido hablar y lo ha hecho de manera contundente. Un vídeo en el que ha respondido a todos aquellos que han podido arremeter en su contra y que seguramente no dejará a nadie indiferente.

Frank Cuesta sorprende a sus seguidores y deja YouTube: "Gracias y hasta siempre"

Frank Cuesta responde a las últimas polémicas

"Durante semanas me he mantenido apartado de la vida pública y", comienza diciendo. Es más, había tomado la decisión de abandonar YouTube, tal y como anunciaba a sus más de cuatro millones de seguidores. "Después de un año larguísimo lleno de problemas personales y con estrés, había decidido mantenerme apartado de las cámaras", sostiene contundente.

Sin embargo, Frank asegura que la situación ha tornado en algo realmente desagradable y ante lo que ya no puede permanecer callado. "Ha habido ataques personales y a terceros que ya sobrepasan la indecencia", sentencia dolido.

"Durante este tiempo ha habido humillaciones y se ha difamado a mi familia. Además, han usado las armas más sucias que se pueden utilizar para sacar un rédito de satisfacción personal", lamenta el comunicador.

"Para machacar a alguien y a sus personas más cercanas, sin importarte absolutamente nada de lo que les pase", prosigue en el vídeo subido a YouTube y que dura más de una hora. Pese a que es un personaje público, Cuesta entiende que no todo vale. "Me conocéis como Frank de la Jungla, un personaje público al que podéis criticar, pero se me están exigiendo explicaciones sobre mi vida más íntima y personal. Se han destapados cosas de lo más íntimas, se me han acusado de cosas terribles...", señala al respecto. Y es que entre las acusaciones más graves se encontrarían los gustos sexuales de Frank y su pareja, o el empleo del dinero que han recaudado para el santuario en drogas.

"Es muy duro estar aquí, porque os habéis mofado de mis hijos", prosigue muy dolido. Además, expone ciertas situaciones relacionadas con su hija pequeña que ni siquiera sus dos hijos mayores sabían. "Habéis roto toda la decencia de Internet, sois terroristas porque atacáis a personas que no os han hecho nada". Y no solo eso, sino que les reprocha a los responsables (a los cuales nombra y señala directamente) de participar en causas que van en contra suya. Concretamente, el conflicto que mantiene con su expareja Yuyee.