Yuyee contesta a las acusaciones sobre la detención de Frank Cuesta: "No tengo ningún odio contra él como para hacer esto"

Una vuelta más de tuerca a lo sucedido en Tailandia con la detención de Frank Cuesta. Ahora ha sido su mujer, Yuyee, la que ha querido poner fin a las acusaciones de que ella estuviera detrás de las denuncias contra el herpetólogo y su detención en Tailandia.

El 27 de febrero de 2025, Frank Cuesta, conocido como "Frank de la Jungla", fue detenido en Tailandia acusado de posesión ilegal de especies protegidas en su Santuario Libertad. Las autoridades encontraron nueve nutrias de uñas pequeñas y una pitón pico de pato sin la documentación requerida. Esta detención se produce en medio de un conflicto legal entre Frank y su exesposa, Yuyee. Tras su liberación de prisión, Yuyee reclamó la propiedad del terreno donde se encuentra el santuario, lo que derivó en una batalla legal.

Hace solo unas horas, Cuesta hablaba en el canal de Youtube de su amigo Javier Oliveira sobre todo lo sucedido. "Esto es algo que está pensado y programado para destrozarme", afirmó Cuesta, visiblemente afectado. Expresó su preocupación no sólo por las consecuencias legales a las que se enfrenta, sino también por el impacto emocional en sus hijos y el futuro de su santuario. "Me están tocando varios frentes que a mí me duele muchísimo, el tema de los animales me duele muchísimo y el tema personal me duele muchísimo". El herpetólogo destaca que, a pesar de la situación, los agentes actuaron correctamente y no hubo maltrato ni desprecio durante el operativo. Sin embargo, lamenta la espectacularidad del despliegue policial, con numerosos vehículos y agentes, algunos de ellos provenientes de Bangkok y especializados en la búsqueda de armas. Cuesta agradece que Diego Arrabal señalara públicamente que todo estaba en regla.

En respuesta a comentarios que la vinculaban con la detención de Frank, Yuyee declaró en sus redes sociales que no está detrás de las denuncias y que llevará a los tribunales las afirmaciones falsas hechas en internet sobre ella. "Gracias por tu comentario. Lo llevaré a la corte por las afirmaciones falsas en Internet, como que rompí la familia o lo chantajeé, entre otras cosas que dijo sobre mí. Le he dicho que pare y no lo hizo.". No hago el anonimato y no tengo ningún odio contra él como para hacer esto".

Yuyee ha desvelado que "me pidieron que no hablara en las entrevistas porque lastimaría a mis hijos, pero esto tiene que terminar", y asegura que "no estoy detrás de esto y mi caso no tiene nada que ver con esto". Para terminar quiso zanjar el tema: "Una vez más, no está diciendo quién, pero insinúa que soy yo. ¿Hasta qué deberían dejarme en paz aquí? Ya basta de hablar de toda la culpa. Cada vez que abro IG veo a personas que no saben ni la mitad de la verdad maldiciéndome y amenazándome. ¿De verdad crees que puedo hacer todo esto? Es realmente absurdo. Me estoy dejando de esto y es un desafío no explotar. Una vez más, gracias por tu amable comentario."