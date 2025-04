El General Dávila, en 'Horizonte', sobre el apagón de luz: "No nos van a contar la verdad".

Red Eléctrica de España ya ha reestablecido más del 99% de la demanda eléctrica después de que ayer, a las 12:33 horas, se produjese un apagón masivo que dejó sin luz a la Península Ibérica durante buena parte del día después de que durante 15 segundos desaparecieran "súbitamente" 15 gigavatios (GW) de la red eléctrica, lo que equivale al 60% de la energía que se estaba consumiendo en ese momento.

Aunque todavía se desconocen las causas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó ayer en comparecencia tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que no se descarta ninguna teoría sobre qué ha podido producir tal apagón, ya que "se están analizando todas las causas potenciales, sin descartar ninguna hipótesis". No obstante, el presidente argumentó que "es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán".

Como es de esperar en estas situaciones excepcionales, los medios de comunicación prepararon ediciones informativas especiales sobre el apagón para ofrecer la última hora sobre la incidencia eléctrica, lo que fue caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones al respecto.

"No nos van a contar la verdad"

Uno de estos programas que preparó una edición especial informativa sobre el apagón eléctrico que afectó al conjunto de la Península Ibérica (España y Portugal), y al sur de Francia, fue el espacio dirigido y presentado por Iker Jiménez, el programa 'Horizonte'.

El especial contó con una mesa de debate y tertulia, que entre otros, contó con la participación de Rafael Dávila Álvarez, más conocido como el General Dávila (aunque ya retirado), donde aseguró con contundencia que "no nos van a contar la verdad" sobre qué produjo tal apagón.

Para ello, argumentó que "en estos momentos hay dos naciones que saben perfectamente si ha habido un cibertacaque o no", avivando así la teoría de una posible guerra digital, señalando a Estados Unidos e Israel. "Lo saben perfectamente y lo tienen monitorizado. Que pase o no pase la información es distinto", aseguró el General.

De esta manera, y ante la atónita mirada de algunos de los allí presentes en la mesa de tertulia, el General Dávila espetó que "todos podemos conjeturar cosas, y si es un ciberataque todos podemos saber, y sabemos, quiénes son los posibles atacantes". No obstante, el General, pese a mantener que "lo sabemos todos", argumentó que "yo no me atrevo ni debo decirlo, pero todos lo sabemos", dejando así que casa uno saque sus propias conclusiones.