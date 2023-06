Ibai Llanos se enfrenta a Elon Musk tras sufrir un hackeo en Youtube: ''Me toca un poco las pelotas''

El pasado domingo 11 de junio, Ibai Llanos, el líder máximo del streaming en España, sufrió un duro golpe profesional que no se imaginaba. El de Bilbao despertaba siendo víctima de un hackeo en uno de sus canales, concretamente Youtube donde acumula un número de 10,5 millones de seguidores, donde todos sus vídeos habían desaparecido.

Este ataque no ha sido repentino ya que, como bien ha informado Llanos, se ha realizado mediante fases. En la primera fase, el contenido de su canal de Youtube era sustituido por un vídeo en bucle de Elon Musk, fundador de Tesla y actual dueño de Twitter, durante la presentación de su camioneta pickup Cybertruck.

Momentos más tarde de ser emitido dicho vídeo, y que la cabecera luciera el logo de Tesla, el canal del streamer parecía ver la luz al recuperar su apariencia pero no al completo ya que estaba todo vacío. Tras esto, Llanos confesó mediante su cuenta de Twitter al hackeo que había tenido que hacer frente no sin antes dedicarle unas palabras a Musk. ‘’Lo de que me hayas hackeado mi canal de YouTube es algo que me toca las pelotas. Elon Musk, me has jodido el domingo, gilipollas", escribía molesto.

Aún se desconoce cómo se ha podido ejecutar dicho ataque informático pero lo que sí ha hecho el presentador de deportes electrónicos ha sido cambiar la fotografía de su canal de Youtube. Entre los problemas de este ataque cibernético se encuentra el no saber si recuperará todos los vídeos que tenía en su perfil.