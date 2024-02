Inés Hernand se abre en ‘Planeta Calleja’ sobre las dificultades económicas por las que pasó: “Tenía que comerme los restos de la comida de los clientes”

La presentadora Inés Hernand ha participado junto al actor Félix Gómez en el programa "Misión a Marte" de Planeta Calleja, un especial en el que enfrentaron desafíos y dificultades mientras vivían en un entorno que recreaba las condiciones del planeta rojo. Sin embargo, más allá de las adversidades espaciales, Hernand compartió detalles íntimos sobre su vida personal en una charla con el presentador Jesús Calleja.

La presentadora confesó haber tenido una infancia atípica, comenzando la escuela a los seis años por decisión de sus padres. Además, reveló haber iniciado estudios en Historia del Arte, aunque no los concluyó, describiéndose a sí misma como una "periodista narcisista frustrada".

Uno de los puntos más emotivos fue cuando Hernand compartió detalles sobre su difícil relación con sus padres. Explicó que, debido al trabajo de estos, estaban ausentes en su vida, creciendo principalmente con su abuela, a quien consideraba como su madre. La relación con sus progenitores se deterioró con el tiempo: "Los hechos un poco más fuertes fueron cuando tenía 25 años. Desde esa edad no he sabido nada más de ellos y tengo 31", explicaba.

Además, la presentadora reveló detalles impactantes sobre su vida en Londres, a donde se fue únicamente con 300 euros y donde tuvo que enfrentar momentos difíciles trabajando en hostelería: "Tenía que comerme los restos de la comida de los clientes. Eso me ha generado estrés". Esta situación le provocó una "ansiedad cronificada".

Inés Hernand también reflexionó sobre su personalidad fuerte y cómo esto ha afectado su vida social: "Ser así tampoco es fácil. Esto tiene un precio, hay una estructura social que no absorbe tan bien a las tías así...", explicaba. A pesar de todo, se ha convertido en una de las presentadoras del momento, compartiendo espacio junto a Mercedes Milá en el programa "No sé de qué me hablas" y acaparando la atención del público en su polémica retransmisión de los Goya para RTVE Play.