Inés Hernand y sus momentos más polémicos: de los Goya a su alegato político en TVE

Casi robó el protagonismo a los verdaderos actores principales de la noche de los Premios Goya. La “influencer” Inés Hernand, que copresentaba la gala de los premios del cine español para RTVE tuvo una actuación polémica en la gran gala en varios momentos, especialmente su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que espetó. “¡Eres un icono, presi, te queremos!”, lo que desató polémica en las redes sociales. Por esta y otras de sus expresiones el Consejo de Informativos de la cadena pública expresó su rechazo ante la actuación de la presentadora.

A lo largo de las más de cinco horas de emisión de la gala, Hernand emitió algunos comentarios que han sido calificados de dudoso gusto por buena parte de la audiencia e incluso por periodistas de la cadena pública. Expresiones como "estoy hasta el coño", que Hernand dijo en antena cuando “llevaba cinco horas trabajando” o, por ejemplo, cuando aseguró después de hablar con la actriz Sigourney Weaver: “Me he hecho pis”. También proclamó: “Un eructo me he tirado con un absoluto y profundo sonido porque ya lo tenía que echar y llevo aguantándome mucho tiempo”.

El Consejo de Informativos de RTVE sin embargo cargó contra la colaboradora externa de la cadena por su “tono adulador” de la entrevista a Sánchez. También por el carácter general de su actuación, fuera de lugar. "Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE", se explica por parte del Consejo de Informativos, haciendo alusión a los comentarios de Hernand durante la retransmisión y quejándose, también, de los "eructos" y "palabras malsonantes" vertidas por la presentadora.

Sin embargo, no es la primera vez que su actuación está bajo la lupa de la ética periodística. Durante la final del Benidorm Fest celebrada hace apenas dos semanas, Hernand se lanzó con un alegato político alejado de la neutralidad que se le exige a la cadena pública. "Los buenos siempre ganan. Aunque la violencia sea estructural, no tengo ninguna duda de la victoria de un gobierno progresista en las próximas elecciones generales", dijo en un especial del Orgullo LGTBIQ+ del canal Gen Playz celebrado en la plaza de Chueca (Madrid). Este discurso fue posteriormente retirado por RTVE de su servicio de reproducción a la carta.

“RTVE ordena retirar el especial de Gen Playz XL sobre el Orgullo tras su emisión en directo", anunció la cadena pública a través un comunicado. "Una afirmación no contemplada en el guion de la productora podría afectar a su compromiso de neutralidad pese a tratarse de un programa de entretenimiento", añadió RTVE. También fue objeto de polémica sus palabras acerca de la participación de Israel en Eurovisión.