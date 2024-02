Inés Hernand cobró 5.000 euros por sus piropos a Sánchez en los Premios Goya

La última transmisión de los Premios Goya 2024 dejaron Inés Hernand, presentadora del canal digital Play de Radiotelevisión Española (RTVE), en el centro de un intenso debate social por su polémica actuación durante la cobertura del evento. Según algunos medios, como Voz Populi, Hernand facturó 5.000 euros por su participación, un hecho que ha desatado críticas y cuestionamientos sobre la idoneidad de su desempeño.

El acuerdo suscrito entre Inés Hernand y RTVE contemplaba dos colaboraciones, cada una valorada en 2.500 euros, para la cobertura de la alfombra roja y el backstage de los Premios Goya 2024. Además, el contrato requería la publicación de dos vídeos en sus redes sociales para promocionar la retransmisión en RTVE Play. En total, Hernand percibió la mencionada cantidad por su labor durante el evento.

Sin embargo, la actuación de Hernand ha sido objeto de duras críticas, tanto dentro como fuera de la corporación. El Consejo de Informativos de RTVE.es emitió un comunicado lamentando el tono utilizado por la presentadora y expresando su preocupación por el contenido emitido, considerado por momentos "inapropiado" para los estándares de calidad y neutralidad que se esperan de la cadena pública.

Durante la transmisión, Hernand protagonizó diversas situaciones controvertidas, como un eructo en directo y comentarios fuera de contexto, incluyendo expresiones de apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que generaron reacciones encontradas. A pesar de las críticas, Sánchez salió en defensa de Hernand a través de un tuit, elogiando su labor en la cobertura de los Premios Goya.

Esta no es la primera vez que Inés Hernand se encuentra en el centro de la polémica. Anteriormente, durante la semana del orgullo LGTBI en Madrid, realizó intervenciones con tintes políticos en RTVE Play, y en el pasado ha expresado su descontento por su remuneración en otros eventos, como el Benidorm Fest de 2023.

A pesar de no formar parte de la plantilla de RTVE, Hernand es una de las presentadoras más reconocidas de RTVE Play y participa habitualmente en coberturas culturales de la corporación. Su controvertida figura ha generado tanto seguidores como detractores, y su participación en programas como "No sé de qué me hablas", junto a Mercedes Milá, ha generado resultados de audiencia variables.