Jorge Salvador: "Al empezar 'El Hormiguero' Pablo y yo nos jugamos nuestra vida"

Jorge Salvador Carulla (Barcelona, 1963) es una de esas leyendas vivas de la televisión; de esas que tampoco les gusta que se lo digan. De su cabeza y por sus manos surgieron hitos como 'Al ataque' y 'Vídeos de primera', y el inefable late night por excelencia 'Crónicas marcianas'. Pero su relación profesional más duradera le une a Pablo Motos. Juntos formaron en 2008 la productora 7 y Acción, responsable de éxitos como 'Camino a casa', 'El Desafío', y hace ahora 19 años, 'El Hormiguero'. Nos recibe en su despacho al otro lado del plató, con las paredes llenas de ideas y planificación de los programas, y cientos de premios y muñecos de las hormigas.

Desde 7 y Acción, ¿por qué no han tocado la ficción?

Normalmente cuando en una productora hay diferentes departamentos, el de ficción y el de entretenimiento no tienen nada que ver. Y cuando uno de entretenimiento quiere hacer ficción o al revés, suele no funcionar. Nosotros hicimos una serie con Movistar, con Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, 'Capítulo 0', que es la única oportunidad que hemos tenido y yo creo que era divertidísima y lo dejamos ahí. Sinceramente, no es nuestro mundo.

Tiene el dinero, la oportunidad y la empresa, y puede poner a un departamento entero a ello.

Para qué, si no sé. Esta productora es de un tamaño mediano, pero a nosotros nos gusta estar en el proyecto. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto que se llama 'Cazadores de imágenes' en donde he viajado a lo que estamos haciendo; con 'Camino a casa' con Albert Espinosa, estuve todos los programas ahí; estoy en todos los "desafíos" e intento estar en todos los "hormigueros". Entonces, lo que queremos qué es, ¿facturar mucho o hacer las cosas que nosotros creemos que pueden quedar bien? Nuestra vida la tenemos muy bien resuelta y no necesito facturar más. Quiero hacer proyectos en los que crea. Y, por ejemplo, en una serie puedes perder dinero. En un programa de entretenimiento no. Parece una chorrada y no lo es. Podríamos tener seis proyectos abiertos a la vez, y algunos funcionan y otros no. Pero te puedo demostrar que de las siete cosas al final solo funcionan dos, y esas porque el productor ejecutivo, el que de verdad manda, está metido en esas dos y no en las otras.

Es difícil encontrar cuál fue su primer trabajo en medios.

Empiezo directamente en una radio pirata de Sitges. Estaba haciendo la mili y mi madre me dice un día, "oye, hay una radio nueva en Sitges. Conozco al dueño, ¿quieres conocerlo? Está en un garaje". Fui allí una tarde y el que estaba pinchando, que era el dueño, me dice "oye, tengo un problema, me he quedado sin tabaco, ¿te importa quedarte? Voy al pueblo y vuelvo, tardaré 20 minutos. Te pongo un disco en directo que dura 25 minutos. Si se acaba, pones este otro disco". Y se fue y no volvió hasta al cabo de dos horas. Yo iba sudando cada vez que veía que se acababa el disco en directo. Ese darle al otro plato para cambiar, me cambió la vida. Al día siguiente ya fui a la radio por la tarde con mis discos.

¿Eran suyos o de sus padres?

Los que tenía yo. Me gusta mucho el jazz. Lo más importante es que dejé una carrera de universidad, un segundo de ESADE, al cabo de un mes. Y me fui a trabajar a una radio pirata de Sitges.

Al final es cierto que los grandes empiezan en un garaje...

En un garaje que todavía existe. Y de ahí el paso a profesional. Venía la Guardia Civil a ver dónde estábamos para pararnos, porque aquello era ilegal. Se emitía por una frecuencia, el 104.3 de la FM. Esa era la misma que en Barcelona emitía Antena 3 de radio, que acababa de empezar. Año 83. Al director de Antena 3 de Radio un día le dicen "oye, que sepas que en tu frecuencia en Sitges no se te oye. Hay una radio pirata que te pisa lo tuyo". El tío, el domingo que tenía libre, coge el coche, pone la radio, va de Barcelona a Sitges, 35 kilómetros, y a la que llega al Garraf, que es una montaña, ve que desaparece Antena 3 y aparece una cosa que él no conoce. Llega allí y dice "hijos de puta, es verdad que me están pirateando aquí". En la radio estábamos Alfonso Arús y yo haciendo un programa y el tío dijo, "ostia, son buenos, estos cabrones". Nos fichó y acabamos trabajando en Antena 3 Radio.

Se podía haber quedado en la radio, ¿por qué la televisión?

Una de las cosas que empezamos a hacer en radio, con Arús, era un día que estábamos viendo un partido de fútbol del Barça y nos reímos mucho. En aquel momento era un Barça desastroso. Justo fue el año antes de que llegara Cruyff, y la final de Copa que ganó el Barça, nos descojonamos de risa y dijimos esto lo hemos de hacer por la radio. Fuimos a una radio sencilla, pero que se escuchara bien, en Barcelona, que se llama Radio Club 25. Compramos dos horas de radio y luego nosotros nos buscamos la vida para la publicidad. Y así empezó ese programa que se llama 'Força Barça', duró muchos años y todavía me lo recuerdan. El Barça en humor, con efectos especiales, con imitaciones, con descojono. Funcionó tan bien que pasó a hacerse en La 2 de TVE, de ahí pasó a TV3 y de ahí fue creciendo a Antena 3, una versión que se llamaba 'Al Ataque', donde había una pequeña sección que se llamaba 'El fútbol es así'. 'Al ataque' es la versión de lo que llegamos a hacer antes. Y así empezamos en la tele.

Se quedó con la tele.

Compaginé bastantes años tele y radio. En esa época hacíamos un programa de radio todas las mañanas que se llamaba 'Arús con leche', que duró ocho o nueve años. Fue el primer morning de humor y eso lo compaginábamos con tele. Hacíamos 'Vídeos de primera', 'Al ataque'. Y al final acabamos haciendo «Forza Barça».

¿Qué veía en su época?

Me dejaban ver todo y yo era fan del 'Un, dos, tres...'. Recuerdo que cuando en verano nos íbamos a un pueblo que hay en el Pirineo, que en casa no había tele, cuando yo debía tener siete años, me dejaban solo en el bar del pueblo los viernes para ver 'Un, dos, tres...'.

¿Por qué no ha intentado usted recuperar el 'Un, dos, tres...'?

Te voy a decir una cosa que no la hemos explicado nunca. Hicimos un día un especial del 'Un, dos, tres...' en 'El hormiguero'. Hace 14 o 15 años. Fue espectacular. Con Mayra de presentadora, entró por teléfono Chicho, teníamos a Pilar Rubio. Yo hacía de Cicuta. Y al programa creo que vino el hijo de Chicho y se lo planteé: la posibilidad de hacerlo; y no quiso. Le dije, acabamos de hacer 'Un, dos, tres...' renovado, y me lo encontré en el FesTVal en un ascensor y le dije "te equivocaste, porque lo has intentado. Has acabado de matarlo". Nosotros hubiéramos hecho un 'Un, dos, tres...' muy bueno. En aquel momento Antena 3 nos pedía algo para los viernes, hubiera sido la repera, pero no quiso.

¿Qué tiene una idea para llamar la atención de 7 y Acción?

De entrada te diría que nosotros no vemos formatos externos. A mí me viene gente y me viene con un papel y me dice "mira, toma. Quiero que te mires esto". Se lo devuelvo enseguida. Todo lo que hacemos es creación propia y es nuestra manera de trabajar. Lo que intentamos, que tiene una característica, es un programa de entretenimiento puro, y si puede ser, entretenimiento familiar, lo que a veces puede ser más o menos blanco. Pero esa es nuestra línea y todo lo que vaya por ahí. Durante muchos años he sido el único padre que ha habido en esta productora, ahora ya son muchísimos. Es importante sentirte orgulloso de lo que haces y que en casa lo vean y que puedas ver un programa en familia.

¿Hay una fórmula mágica para que un programa triunfe?

Lo que tú haces en televisión, sobre todo cuando se te va a juzgar es el primer año. Si has sobrevivido dos años, tienes muchas posibilidades de poder continuar. Así es la tele y el gran momento es el arranque; los primeros meses, el primer año. Ahí tú puedes hacer el mejor programa de televisión, pero si al lado hay algo que es muy superior a ti, por muchos motivos, por presupuesto o porque lleva muchos años, o porque es un escandalazo, igual tú no sobrevives. Con lo que ese éxito depende de lo que hacen los demás, sobre todo al principio. Una vez has arrancado, ya eres tú el que manejas el buque y lo puedes ir derivando hacia un lado o a otro, pero al principio no.

Estuvo nervioso en esos primeros años.

Todos los años estamos nerviosos. Cada año hay algo, cada año tenemos una competencia nueva. Porque hay un momento en que cuando empieza 'El Hormiguero', Pablo y yo nos jugamos nuestra vida: yo dejo Gestmusic, Pablo deja la radio y nos jugamos el dinero. Nos jugamos nuestras casas y patrimonio. Dices como la cague aquí, la he cagado bien. Claro que estás nervioso, pero confías y crees también en que lo que haces.

¿Por qué funciona 'El desafío', 'Camino a casa' y 'El Hormiguero'?

Por un lado la suerte de los presentadores. Es vital. Diseñamos el formato y gracias al presentador eso tira para adelante. Roberto es perfecto. He sufrido 'El hormiguero' en todo el mundo: Chile, Brasil, Portugal, México, con otros presentadores. Tengo la experiencia de haber hecho 'El hormiguero' sin Pablo y no es lo mismo. Ahora te podría hablar del entretenimiento familiar, pero me voy a ir a un sitio muy raro: creamos en los programas un nivel de confianza con el invitado que es muy especial y eso hace que se encuentren en un ambiente en el que están muy cómodos en formatos que son totalmente diferentes. En 'El Hormiguero' hemos tenido invitados que le podías preguntar sobre algo peliagudo. Pero no volverá. Al principio, no cuidábamos tanto al invitado en 'El Hormiguero' y ahora sí. El resultado: un invitado te viene 20 veces; Will Smith ha venido siete y Tom Cruise seis.

¿Cuál es el mejor late night?

'Crónicas marcianas'. Estuve en todos los programas, desde los dos pilotos hasta el día que se acabó. Además, sin discusión. Pero hoy tú no puedes mirar 'Crónicas Marcianas' desde el punto de vista que se veía en el año 97.

Cuál es la mayor recompensa: ¿el dinero por producir programas de televisión de éxito, o llegar a casa y ver que la gente ve sus espacios en la tele?

A mí lo que me gusta, es que vean tus espacios de la tele y no pierdas dinero.

¿Cree que es necesario renovar 'El Hormiguero'?

Está esa ley de la televisión de que si algo funciona, no lo toques. Desde el año 1 al 19, no tiene nada que ver. Hablaría de decenas de cambios; cosas que se han hecho y otras que han dejado de hacerse.