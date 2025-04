Gotzon Mantuliz, ganador de 'El Desafío', se sincera: "Fue difícil conciliar"

Durante la última gala de 'El Desafío', se anunció de manera oficial que ya se está desarrollando una sexta edición de uno de los programas de más éxito de Antena 3. De hecho, las emisiones de esta temporada han sido lo más visto de la noche de los viernes y la gran final obtuvo un récord de audiencias: un 17,5% de share medio situándose a +6 y +10,3 puntos por delante de sus rivales directos y a +2 puntos por encima de la final del año anterior.

Igualmente, hay que destacar que vieron la gala más de 1.6 millones de espectadores de media y 3.8 millones de espectadores únicos. Unos datos espectaculares que vieron proclamarse como campeón a Gotzon Mantuliz. El creador de contenido vasco, que atendió a LA RAZÓN tras su triunfo, fue el mejor de principio a fin y superó en la gran final a Victoria de Marcichalar, Susi Caramelo y Lola Lolita.

Declaraciones en 'Y ahora Sonsoles'

El programa presentado por Sonsoles Ónega, 'Y ahora Sonsoles', ha recibido este lunes la visita del ganador de 'El Desafío' para valorar su paso por el programa de Antena 3 y explicar a los espectadores qué ha supuesto para él alzarse con el triunfo. "Has ganado el concurso más difícil de la televisión. Desde completar un cubo de Rubik en llamas hasta la apnea...todo ello para conseguir el premio final", le dijo la periodista.

Al ser preguntado por las pruebas que ha tenido que superar, destacó: "La primera prueba de acrobacia fue la que más disfruté". Además, también hablo con gran recuerdo de la del billar o la que le hizo pasar a la gran final. Igualmente, quiso destacar "el compañerismo y la unión de los concursantes". De hecho, aseguró: "Quedamos todos para ver la final en casa de un amigo".

Por otro lado, Sonsoles Ónega también quiso preguntar al creador de contenido vasco acerca de sus grandes apoyos durante 'El Desafío': "Han sido mi mujer y su hija, quienes se han convertido en una prioridad vital. Mi hija nació la semana que empezamos a grabar". Además, Gotzon Mantuliz puntualiza: "He tenido que estar viajando entre Bilbao y Madrid...Fue bastante difícil conciliar".

La opinión de Roberto Leal

De la misma manera, se han dado a conocer unas declaraciones del presentador de 'El Desafío', Roberto Leal, sobre el ganador del concurso: "Para mí, fue una alegría. Yo nunca tengo favoritos. No lo tenía tampoco en la final, pero creo que es justo desde el primer día hasta el último que haya sido Gotzon quien haya ganado".

Además, concluye: "No me lo esperaba y se me siguen poniendo los pelos de punta. Es que cuando él estaba donando esos 30.000 euros...los donó a la ONG de la que yo soy socio. Con la que colaboro y a la que con todo lo que puedo ayudar, me parece poco".