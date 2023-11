Pablo Chiapella cuenta en 'El Hormiguero' el regalo que de niño le hizo a Baltasar: "Estaba con el estomago muy suelto"

'El Hormiguero' recibió anoche a los actores Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. Con ellos, Pablo Motos hacbló de "La Navidad en sus manos", su nueva película que se estrena en cines el próximo viernes 1 de diciembre. En esta comedia para toda la familia, a Papá Noel se le complica poder acudir a su cita de Nochebuena con todos los niños del mundo.

Esta vez Santiago Segura no dirige la película: "He dejado a alguien competente; además, he disfrutado mucho. Elegí a Ernesto Sevilla para hacer su papel porque para mí es un alma gemela, un tío sensible; es un gran director de cine, y la gente lo recuerda por el personaje de el Gañán, pero él no es así". Y abundó: "A mí Ernesto me parece un genio, ya lo admiraba, me hacía mucha gracia desde los monólogos".

Pablo Chiapella conoció a Sevilla hace treintaipico años en el colegio: "Nunca había imaginado ir a 'El Hormiguero' con Santiago Segura y que el gordo iba a ser yo", soltó el manchego bromeando.

"Más que delgado estoy como enfermo. Intento mantenerme porque me gustaría vivir", confesó Seguro sobre su dieta. "Recomendaría que se cuiden, que hay que moverse, mucho ejercicio y cerrar el pico. La gente espera remedios mágicos: y lo que hay que hacer es cerrar el pico y hacer deporte".

El director de 'Torrente' aseguró además que tenía "miedo de meterse en el papel de Papa Noel; un personaje real, porque no quería deceopcionar".

¿Pero de qué va la película? "Papá Noel tiene tanto trabajo en Nochebuena que está entrenando con el trineo volador y tiene un percance, y se lesiona, y va al hospital, y tiene que buscar a alguien que le ayude; entonces, el compañero de habitación de hospital es Salvador (Ernesto Sevilla), que salva la Navidad", contó Segura. "Es una película puramente navideña: tierna pero gamberra", añadió el amiguete.

Se conoce, por otro lado, que Ernesto Sevilla no es mucho de niños, pero en la película hace de padre: "El chiquillo me ha conquistado, le llegué a coger cariño; hablablamos mucho de cine".

A renglón seguido Chiapella contó una escatológica anécdota: "En el banco donde iban mis padres iban los niños a que le den regalos, y yo estaba con el estómago muy suelto, y mi madre me pidió que no fuera; pero yo fui, me sentaron en las rodillas de Baltasar, me dieron el regalo que no era lo que yo esperaba y me puse a llorar con tanto disgusto que sin querer me cagué en las rodillas de Baltasar".

Al hilo navideño, hablaron de sus regalos de Navidad en la infancia: "A mí mi padre nunca me regaló una moto porque no había cascos de mi talla", dijo Sevilla bromeando sobre el tamaño de su cabeza, mismo motivo "por el que se me ve mucho en la película".

Por su parte, Santiago Segura tiene hasta seis pelucas en casa: "me fascinan". "Esta de Papa Noel es de pelo de verdad, me pusieron la barba pelo a pelo; dos horas y media para ponérmela todos los días", rebeló el actor.

Remató Segura con otra anécdota vital: "Nos quedamos cinco amiguetes encerrados en el ascensor de mi casa. Estuvimos una hora. Y una hora con cinco tíos mirándote de cerca... Todos hablando a la vez, uno que quería llamar a los bomberos, otro al servicio técnico. ¡Una violencia! Casi acabamos echándonos las manos".