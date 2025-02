Juan del Val sorprende con su nueva decisión personal: "Necesito apartarme de aquí unos meses..."

Juan del Val, colaborador de programas como 'El Hormiguero', 'El Desafío' y 'La Roca', ha tomado una difícil decisión: apartarse temporalmente de sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el escritor ha explicado que, aunque sigue activo en su carrera profesional, necesita hacer un alto en su interacción en plataformas digitales para centrarse en otros aspectos de su vida.

Con una carrera multifacética que abarca la televisión, la escritura y su vida familiar con Nuria Roca, Del Val ha logrado mantenerse en el foco mediático, pero ha reconocido que las exigencias de su trabajo han comenzado a superar su tiempo disponible. "Tengo esta cuenta un poco abandonada, lo sé. Y lo siento por los que esperáis más, pero no tengo tiempo para dedicárselo a Instagram", ha escrito en un post donde aparece disfrutando de una copa de vino en un bar.

Juan del Val en 'El Hormiguero' Atresmedia

El colaborador ha explicado que su decisión de alejarse de las redes sociales no implica un adiós definitivo, sino una pausa necesaria. "No me voy, pero necesito apartarme de aquí unos meses", ha afirmado. A pesar de su ausencia virtual, Juan del Val ha dejado claro que su presencia en la televisión continuará, asegurando que seguirá participando en los programas que lo mantienen ocupado, como 'El Hormiguero' y 'La Roca', además de su trabajo en la novela que está escribiendo. "Sigo en la tele y tengo que terminar mi próxima novela. Eso, y vivir un poquito, que también es necesario", ha reflexionado.

Por otra parte, la decisión de Juan del Val ha generado una gran repercusión entre sus seguidores, quienes han mostrado su apoyo y comprensión. En pocas horas, la publicación alcanzó casi 12.000 me gustas, y los comentarios no se hicieron esperar, con mensajes como "te esperamos", "con ganas de tus nuevos trabajos" y "mucha suerte". El escritor ha dejado entrever que, aunque no sabe cuándo, tiene la intención de regresar a sus redes sociales en el futuro: "Por aquí volveré cuando pueda, brindo por encontraros a la vuelta", ha concluido.

Este paso de Del Val resalta el esfuerzo que muchos rostros públicos realizan para equilibrar su vida profesional y personal, a menudo con el sacrificio de su tiempo en las redes. Con varios libros en su haber, como "Patentes de corso" (2014) y "Sexo fácil, historias difíciles" (2017), el escritor madrileño demuestra que su compromiso con la escritura y la familia sigue siendo una prioridad, a pesar de su popularidad mediática.