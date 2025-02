La peor noche de Victoria Federica en 'El Desafío'

El programa 'El Desafío' de Antena 3 nos deja siempre muchos momentos espectaculares. Como por ejemplo la victoria en la séptima gala por parte de "El Cordobés" tras conseguir aguantar 4:30 minutos debajo del agua en la famosa prueba de apnea. Un récord que hizo las delicias de los espectadores y que ya ha pasado a la historia al ser el tercer concursante que más tiempo aguanta.

Eso sí, no todas las personas que participaron en esta gala tuvieron un gran día. Más bien todo lo contrario. Ese fue el caso de Victoria Federica. En esta ocasión, en la lucha por sumar el máximo de puntos para obtener el primer puesto de la clasificación, tuvo que enfrentarse a un reto musical y nada salió como estaba previsto. "No tengo ni idea, espero estar a la altura y no liarla", confesó en los ensayos.

Sin Pablo López, primer contratiempo

Todo se torció desde el inicio. Y es que, según se había anunciado, la prueba de Victoria Federica consistía en tocar la batería mientras el reconocido cantante español Pablo López interpretaba en directo la canción "Tu enemigo". El objetivo era que consiguiese seguir el ritmo de manera coordinada a la perfección. "Lo que más me está costando es sincronizar la parte superior de la batería con el bombo, y mi mayor miedo es perder el ritmo y no poder retomarlo a tiempo", explicó tras los ensayos.

Los problemas para ella comenzaron cuando Pablo López no pudo asistir a la gala por motivos de salud, tal y como lo detalla en el vídeo. Para no dejar colgada la actuación, acudió en su lugar Antonio Orozco e hizo lo que parecía una gran actuación conjunta con la banda del artista malagueño. Antes de comenzar la prueba, Victoria Federica se mostraba nerviosa: "Tengo que estar muy concentrada. Espero estar a la altura".

Termina su actuación entre lágrimas

El inicio de la actuación fue espectacular y todo parecía ir sobre ruedas. Hasta que hubo un momento en el que perdió una de sus baquetas. Eso sí, reaccionó muy bien y logró retomar la canción de manera rápida. Sin demasiados contratiempos. Algo que los jueces luego le tuvieron en cuenta y le felicitaron por ello. Aún así, ella fue muy crítica consigo misma: "Me ha dado bastante rabia perder la baqueta".

Por su parte, tanto Pilar Rubio como Juan del Val, dos de los jueces del programa, fueron bastante comprensivos con ella y con su actuación. Sin embargo, Santiago Segura (también juez en esta edición) fue más duro con Victoria Federica: "No ha sido, ni de lejos, el reto más difícil de la noche". Un comentario que sentó muy mal a la concursante y que le hizo soltar unas lagrimas de la impotencia. Para tranquilizar a la participante, Antonio Orozco le dedicó unas bonitas palabras: "Me quedo con tu entrega. Debes estar muy orgullosa de lo que has logrado. Tienes algo mágico".