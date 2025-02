Juan del Val crítica la gestión pública de Karla Sofía Gascón: "Iba metiéndose cada vez más en el hoyo"

Como cada domingo, laSexta ha tenido en su franja vespertina una emisión más de "La Roca", el magacín de crónica social y actualidad presentado por Nuria Roca, que cuenta con la participación como contertulio de su marido, el escritor Juan del Val, quien en esta ocasión también se ha mojado, como viene siendo habitual en él, y ha revelado cuál es su opinión tras la polémica reciente que ha salpicado a la actriz española Karla Sofía Gascón, que ha provocado que su carrera hacía el Oscars se haya visto perjudicada por una serie de publicaciones en X (antigua Twitter) bastante polémicas.

La ausencia en los Goya aumenta la polémica

La polémica en torno a la ausencia de Karla Sofía Gascón en los Premios Goya 2025 sigue dando de qué hablar, y Juan del Val ha sido especialmente contundente al analizar la situación. Durante un debate televisivo, el escritor señaló una contradicción evidente: mientras que la actriz no fue invitada a la gala española, sí cuenta con una nominación a los Oscar, lo que le garantiza una invitación oficial a la prestigiosa ceremonia. Sin embargo, como explicó del Val, el problema radica en que la productora de "Emilia Pérez" no ha asumido los gastos del viaje ni otros costos relacionados con su asistencia. Este hecho ha generado un amplio debate sobre el papel de las productoras en la promoción de sus actores, especialmente cuando su presencia podría generar controversia. Gonzalo Miró defendió la postura de la productora, argumentando que las decisiones empresariales priorizan la rentabilidad y la imagen de la película. Por su parte, Nuria Roca y Ramón Espinar coincidieron en que el tema es complejo, especialmente al considerar la exposición mediática y el impacto de ciertas polémicas en la industria del cine. Mientras algunos creen que la actriz debería haber sido incluida en la promoción, otros justifican la cautela de la productora.

Mala gestión por parte de la actriz

Más allá de la discusión sobre su presencia en los premios, Juan del Val fue muy crítico con la manera en que Karla Sofía Gascón ha gestionado la controversia. Sin justificar los ataques en su contra, el escritor subrayó que su estrategia comunicativa ha sido errónea, destacando que "no estoy de acuerdo con los escarnios públicos", pero señalando que sus declaraciones han profundizado aún más la crisis en la que se encuentra. "Ha tirado por el victimismo y las entrevistas que hacía me da la sensación de que iban empeorando un poco, se intentaba salvar e iba metiéndose cada vez más en el hoyo", expresó del Val con firmeza. En su análisis, también destacó la paradoja del caso, ya que las críticas hacia la actriz han sido rechazadas por muchos, pero han encontrado apoyo en sectores transfóbicos. Esta situación, según el escritor, genera una reflexión sobre cómo ciertos discursos pueden ser manipulados en debates públicos. Su intervención no dejó indiferente a nadie, reafirmando que el conflicto entre promoción, imagen pública y libertad de expresión es más complejo de lo que parece a simple vista.