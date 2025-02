Azúcar Moreno revela en 'El Hormiguero' su mayor miedo: "De jóvenes no teníamos problema, pero ahora..."

Las hermanas Toñi y Encarna Salazar, más conocidas como Azúcar Moreno, han sido las protagonistas de la última emisión de 'El Hormiguero', donde ha presentado su nuevo single 'Yo no queda nada'. En una entrevista repleta de anécdotas y momentos divertidos, las artistas han repasado su trayectoria, han hablado sobre su nueva música y han compartido algunas de sus experiencias más sorprendentes a lo largo de su carrera.

Pablo Motos ha arrancado el programa con entusiasmo: "El programa de esta noche es pura adrenalina. Hoy han venido a divertirse a 'El Hormiguero' Toñi y Encarna Salazar... Azúcar Moreno". Nada más entrar al plató de Antena 3, las hermanas extremeñas han sido recibidas con una gran ovación y, antes de sentarse a charlar, se han animado a bailar al ritmo de flamenco con Pablo Motos. Ya en la mesa del programa, Pablo Motos ha querido conocer más sobre su nuevo single: "Qué alegría teneros aquí. ¿Tenéis canción nueva?". Toñi ha respondido emocionada: "Sí, tenemos una nueva canción. Creemos que va a ser un gran éxito. Tenemos toda la fe puesta en ella. La canción y el videoclip son muy buenos".

El presentador de Atresmedia, entre bromas, ha reconocido que la energía del baile inicial le había dejado agotado: "Hemos bailado tanto al principio que estoy con el asma". Encarna, riendo, ha comentado: "La entrada es verdad que ha sido muy divertida y nos hemos venido muy arriba bailando". Por su parte, Toñi ha bromeado sobre la edad: "Además, Pablo, que una ya tiene una edad. Nosotras estamos ya para los 40 y tanto...", lo que ha provocado risas en el plató.

Tras ver el videoclip de 'Yo no queda nada', Pablo Motos ha mostrado su entusiasmo: "El tema me gusta, es muy bonito". Toñi ha explicado que con este trabajo han vuelto a sus raíces: "Es un tema muy flamenco y muy gitano. Eso lo queremos decir porque ha habido un cambio...". Sin embargo, Encarna ha interrumpido en tono de humor: "No ha habido tanto cambio, hija... no nos hemos puesto rubias". Ante esto, Toñi ha continuado con la explicación sobre el significado de la canción: "Nosotras hemos vuelto al gitaneo. Hay palabras y expresiones que son gitanas en la canción como 'quereles'". Encarna ha añadido: "'No te quereles' significa que no te lo creas, que no te vacilen".

Por otra parte, las artistas han revelado que este lanzamiento lo han realizado de manera independiente: "No tenemos una discográfica detrás. Nosotras vamos por libre porque hoy en día la cosa está muy complicada para todos, incluso para los artistas. Nosotras nos hemos pagado todo", ha asegurado Encarna. Toñi, con determinación, han concluido: "Somos unas mujeres luchadoras y nunca vamos a dejar de luchar por la música porque es nuestro sueño. Lo único que necesitamos son programas como este que apoyan la música".

A lo largo de la entrevista, las hermanas han compartido algunas de sus experiencias más sorprendentes en la música y en su vida personal. Una de las historias más llamativas ha sido cuando actuaron en Miami para una persona influyente, aunque no han querido revelar su identidad a Pablo Motos. Encarna ha contado que su miedo a los ascensores les hizo pedir una habitación en la planta baja del hotel, pero les asignaron una en un piso alto: "Nunca cogemos el ascensor. Nosotras tuvimos hace muchos años un problema en un ascensor en Argentina y desde entonces no nos montamos nunca". Por su parte, Toñi ha agregado que ni siquiera en Benidorm, donde se hospedó en la planta 25 de un hotel, usó el ascensor: "Subía y bajaba siempre por las escaleras. Yo meto un pie en un ascensor, pero no soy capaz de entrar". Además, Toñi ha contado que una vez la contactaron para un programa donde intentaron ayudarla a superar su miedo con un desafío: "Me metieron en una alcantarilla para superar mis traumas, pero no funcionó para nada porque sigo con el problema del ascensor. Yo me sigo preguntando a día de hoy qué tendrá que ver entrar en una alcantarilla con tener miedo a entrar a un ascensor", ha confesado entre risas. Encarna no ha podido evitar hacer una broma al respecto: "Entró los pies y se salió. Lo está contando como si hubiera sido muy valiente, pero no lo fue porque en la alcantarilla había hasta ratas".

En otro orden de cosas, Azúcar Moreno también ha recordado el momento en el que se dieron cuenta de su gran fama en Latinoamérica. "Fue la primera vez que viajamos fuera de España y no sabíamos cuál era la repercusión nuestra fuera. Salimos a la calle y nos persiguieron miles de personas. Ahí nos dimos cuenta de la fama que teníamos", ha relatado Encarna. Por otro lado, su experiencia en Japón también fue inolvidable. Encarna ha descrito a los japoneses como "raros, pero muy majos" y ha contado que "cuando toman sake cambian mucho". Toñi, entre risas, ha querido aclarar su comentario: "Si algún japonés nos está viendo, le tengo que decir que son muy serviciales y profesionales. Nosotras pedimos unas toallas y nos trajeron como unas 500". Sin embargo, una de las anécdotas más divertidas de su paso por Japón la protagonizó Toñi, quien sin darse cuenta hizo un simpa en una tienda: "Fue sin mala intención. Entré en la tienda, quería pagar, pero no había nadie de dependiente, entonces yo me fui", ha relatado a Pablo Motos entre carcajadas. Asimismo, durante su paso por Uruguay, ambas sufrieron un problema inesperado: "Tuvimos una intoxicación y acabamos todos en el hospital. Todos tuvimos piojos", ha revelado Encarna.

Finalmente, Toñi ha hablado abiertamente sobre su operación de aumento de pecho y el posterior arrepentimiento: "Me pusieron unos pechos muy grandes. La cirujana se equivocó. Estuve después de la operación 13 años traumatizada con el tamaño de las tetas". Finalmente, decidió corregirlo: "Ahora tengo un pecho muy mono y me quité lo que me había puesto en un principio". Con más de cuatro décadas en la industria musical, Azúcar Moreno sigue demostrando su pasión por la música y su capacidad de reinventarse. Sin duda alguna, su visita a 'El Hormiguero' no solo ha servido para presentar su nuevo single, sino también para recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera y compartir historias que demuestran su carisma y autenticidad.