Laura Madrueño se emociona con el regalo recibido por la organización de 'Supervivientes 2023'

El pasado jueves 15 de junio, en la gala de ‘Supervivientes 2023’ la presentadora del concurso desde Honduras, Laura Madrueño, se despedía de aquellas islas paradisíacas no sin antes agradecer a todo el equipo y organización del reality de Telecinco por el apoyo que ha recibido y las vivencias vividas. ‘’No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura porque no os podéis imaginar, de verdad, lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura. Hay que vivirlo para saberlo, para mí ha sido el reto más importante de mi vida. He crecido en cada programa. Hoy estoy igual de emocionada que el primer día porque me he dejado el alma para que sintáis lo que es ‘Supervivientes’’’, comenzaba a decir conteniendo el llanto.

‘’Este equipo humano extraordinario que me ha acompañado a mí cada día en los cayos y por supuesto el que está en Madrid. Detrás de las cámaras, en la playa con los supervivientes, en las cocinas, en las barcas, por supuesto, en los juegos, en las salas de edición. A todos ellos, gracias por todo vuestro cariño, por vuestro apoyo incondicional y por haberme enseñado lo mejor de vosotros mismos’’, decía rota de emoción con las lágrimas en los ojos.

Tras esta despedida, este pasado domingo 18 de junio en el programa ‘Conexión Honduras’, el presentador, Ion Aramendi, quiso agradecer a su compañera todo el cariño puesto en su trabajo. "Nos has enamorado. Tu risa, tu energía y tu positividad nos ha contagiado a todos. Gracias por todo, tengo ganas de verte aquí y darte un abrazo...", decía Aramendi para dar paso a un vídeo que la organización del reality ha querido hacerle para homenajear su trabajo.

‘’Gracias, no puedo daros más las gracias. De aquí se va otra Laura. Se lleva este mar que me ha arropado durante estos meses, un crecimiento increíble, un aprendizaje que jamás podría haber imaginado. He exprimido cada momento aunque fueran retos complicadísimos para mi…. Me llevo a todas las personas que tengo aquí detrás, casi 200 personas que se han dejado la piel para que este sea el programa más maravilloso de la televisión", confesaba Madrueño de nuevo emocionada con los ojos llenos de lágrimas.