'Supervivientes 2023': Carlos Sobera tajante y Laura Madrueño rompe a llorar

'Supervivientes 2023' está llegando a su recta final y los roces no han cesado. El pasado martes 13 de junio, en 'Tierra de Nadie', tuvo lugar un tenso enfrentamiento entreIsa Pantoja y Alma Bollo. Las dos primas se dedicaban reproches mutuos llegándose a echar en cara falta de humildad. Tras este cruce de palabras y acabar la propia gala, Manuel Cortés y Alma, junto a su madre Raquel Bollo, protagonizaron unas escenas donde los gritos eran constantes. Carmen Borrego, colaboradora de Telecinco, era testigo de lo ocurrido y así lo informaba en 'Sálvame'. ‘’Se montó una gorda. Le dije a Isa Pi que nos fuésemos. No la veo asustada, pero sí temblando. No podía ni hablar… Pasé angustia porque no se puede dialogar con ellos", confesaba.

Este jueves 15 de junio, en la gala 16 del concurso, el propio Carlos Sobera, presentador de Mediaset, quiso aclarar las cosas no permitiendo conjeturas al respecto de lo, supuestamente, vivido el martes. ‘’‘Supervivientes’ es un concurso muy duro y pasan muchas cosas, algunas son buenas y otras malas. Cuando pasan cosas malas, que pasan, cuando tenemos una discusión y se nos va la olla… Hay concursantes, familiares, representantes e incluso también seguidores que empiezan a lanzar teorías de conspiración…’’, comenzaba a decir Sobera.

‘’’Supervivientes’ es un programa que está hecho por gente profesional. Lo único que queremos los que estamos haciendo este programa son tres cosas. Que los concursantes se lo pasen bien en la isla y estén cuidados. Que la gente en casa se divierta, se lo pase bien, y tres, que cuando regreséis a España, regreséis con un recuerdo imborrable para toda la vida por haber participado en una experiencia única’’, continuaba el de Baracaldo.

‘’No tenemos ningún interés en que alguien caiga mejor que otro concursante. Eso lo decide el público. Lo decide echando un vistazo al programa cada martes, cada jueves y cada domingo y siguiéndonos a vosotros y en la tira diaria también. No hay más. Entonces, conspiraciones ninguna. Paranoias ninguna’’, concluía dejando claro que el programa no tiene favoritos.

Artur, Asraf, Bosco, Jonan y Adara apagando sus antorchas en 'Supervivientes 2023' Mediaset

Las lágrimas de Laura Madrueño

La gala 16 de ‘Supervivientes 2023’ trajo la noticia de que los cinco concursantes, tras más de 100 días de supervivencia, volvían a España. Laura Madrueño, la presentadora del concurso desde Honduras, se despedía del que ha sido su hogar durante casi cuatro meses rompiendo a llorar. ‘’No tenía ni idea de lo que iba a suponer para aquella Laura porque no os podéis imaginar, de verdad, lo que significa estar aquí y formar parte de esta locura. Hay que vivirlo para saberlo, para mí ha sido el reto más importante de mi vida. He crecido en cada programa. Hoy estoy igual de emocionada que el primer día porque me he dejado el alma para que sintáis lo que es ‘Supervivientes’’’, comenzaba a decir para despedir uno por uno a los concursantes.

‘’Vuelven ellos y volvemos nosotros, Carlos, este equipo humano extraordinario que me ha acompañado a mí cada día en los cayos y por supuesto el que está en Madrid. Detrás de las cámaras, en la playa con los supervivientes, en las cocinas, en las barcas, por supuesto, en los juegos, en las salas de edición. A todos ellos, gracias por todo vuestro cariño, por vuestro apoyo incondicional y por haberme enseñado lo mejor de vosotros mismos’’, continuaba diciendo conteniendo el llanto.

‘’Gracias por cuidar cada detalle de este programa y hacer un trabajo inenarrable para que este programa, ‘Supervivientes’, sea pura magia. Especialmente gracias a ti, Pirata Morgan, por tu pasión, por tu poesía, por haber hecho que me enamore de la televisión y de ‘Supervivientes’. Gracias a todos los espectadores que nos habéis acompañado, que estáis ahí y que dais sentido a este trabajo que tanto nos gusta y que tanto amamos. Equipo, apagamos las antorchas, volvemos a casa'', concluía envuelta en lágrimas.