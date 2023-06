Manuel Cortés confiesa que le dijo Asraf fuera de cámaras en 'Supervivientes 2023'

El 29 de mayo Manuel Cortés abandona el reality de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’c por problemas de salud. El hijo de Raquel Bollo, a pesar de ser un gran superviviente, decía adiós a su paso por Honduras tras problemas estomacales. Cortés ha sido uno de los grandes protagonistas de esta edición, especialmente sus enfrentamientos con Asraf Beno, también concursante y pareja de su primaIsa Pantoja.

El ex superviviente, después de tres semanas de su abandono, al igual que sus compañeros expulsados sigue manteniéndose firme en sus acusaciones sobre que Beno no es igual delante que detrás de las cámara y prueba de ello fue en la última gala de ‘Conexión Honduras’. El debate dominical, presentado por Ion Aramendi, volvió a protagonizar un tenso momento con Manuel.

Asraf Beno y Manuel Cortés Mediaset

‘’Son muchísimas personas las que dicen lo mismo. Yo he expuesto mis ejemplos, mis vivencias no me las puede quitar nadie. Es cierto que quizás tanto Alejandro como Oriana llegan en la recta final por lo que la convivencia es más tranquila y pausada’’, comenzaba a decir Cortés para soltar la acusación hacia el míster. ‘’Hay un dato que nunca llegué a decir y es que Asraf me dijo: 'Cuando quieras te enseño a hacer televisión'. Ahí no estaba la cámara y es algo que yo he vivido", confesaba causando revuelo en plató.

‘’Todos dicen eso: que hace unas cosas detrás de cámaras y otras fuera... Por otro lado, yo creo que vosotros tenéis una palapa, un directo que ahí sí estáis viendo un vídeo tenéis la oportunidad, en directo y que no te puede parar nadie, para decir lo que esa persona te está haciendo’’, respondía Isa Pantoja en defensa de su chico.

María Jesús Ruíz, que también participó en la edición de 2019, quiso dar su opinión al respecto acusando a Cortés de reventado. ‘’Si un reality buscamos la definición de reventado saldría el nombre de Manuel. No puedes estar más reventado, tener más maldad y no puedes ser más envidioso de la posición de Asraf", sentenciaba la que fuera Miss España en el año 2004.