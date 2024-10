Llàcer sorprende a Chenoa tras su recuperación: así fue el emotivo encuentro

Àngel Llàcer reapareció públicamente este fin de semana y lo hizo de la mano de Chenoa. Diez días después de hablar sobre la grave enfermedad que casi le costó la vida en "Y ahora Sonsoles", el actor y juez de "Tu cara me suena" sorprendió a su compañera en el Palau Sant Jordi de Barcelona durante su actuación en el evento Loco Bongo XXL. Llàcer irrumpió en el escenario emocionado y fue recibido entre aplausos por los asistentes, quienes pudieron ver cómo el momento se transformaba en un emotivo abrazo entre ambos.

Llàcer, con un ramo de flores en la mano, se dirigió a Chenoa visiblemente conmovido y le dedicó unas sinceras palabras de gratitud: "He estado muy mal, y Laura siempre me envía mensajes de amor. El amor es lo que nos hace vivir", le expresó, refiriéndose a Chenoa por su verdadero nombre. La cantante no pudo contener la emoción y se fundió en un abrazo con él en medio de los aplausos del público.

El presentador, además, animó a los presentes a unirse en el momento pidiendo que miraran a la persona a su lado y le dieran un beso mientras sonaba "I Will Always Love You" de Whitney Houston. La actuación se llenó de un ambiente emotivo, donde se sintió la complicidad que Llàcer y Chenoa han compartido desde hace más de dos décadas, cuando fue su profesor en "Operación Triunfo".

Tras la emotiva sorpresa, Llàcer publicó en redes sociales algunas imágenes del momento, donde se mostró con gratitud y optimismo. En su mensaje, agradeció a sus seguidores la preocupación por su estado de salud y anunció que planea ser más activo en sus redes para compartir su día a día ahora que su recuperación avanza.

El televisivo cerró el mensaje con un agradecimiento especial hacia su amiga y compañera de jurado, destacando el valor de la amistad en los momentos difíciles.