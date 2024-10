Àngel Llàcer llora en su regreso a Antena 3: "He pasado la parte más dura..."

Àngel Llàcer, reconocido actor y juez del popular programa 'Tu cara me suena', ha regresado a la pantalla de Antena 3visiblemente emocionado tras haber superado un duro episodio de salud que estuvo a punto de costarle la vida. Durante su aparición como invitado en el programa 'Y ahora Sonsoles', conducido por Sonsoles Ónega, Llàcer ha compartido detalles de su enfermedad, su recuperación y cómo este difícil periodo lo ha cambiado personalmente.

Llàcer reapareció por primera vez en televisión semanas antes en TV3, pero su regreso a Antena 3, cadena con la que tiene una larga relación, ha sido especialmente significativo para él. Al comenzar la entrevista, no pudo contener las lágrimas al abrazar a Sonsoles, confesando que se trataban de "lágrimas de felicidad y de ilusión". "Venir hoy aquí significa que ya estoy bien, aunque no del todo porque cojeo mucho y tengo la pierna muy mal, pero he superado la parte más dura", ha explicado emocionado.

En la entrevista, Àngel ha relatado cómo contrajo una grave infección durante un viaje al Sudeste Asiático, un hecho que ha desencadenado en su larga batalla contra la enfermedad. "Creo que fue algo que comí en Vietnam, o unas anchoas marinadas o unos caracoles. Al día siguiente, mientras viajaba a Tailandia, empecé a tener vómitos y estuve tres días en la cama", ha recordado. La infección se ha complicado, afectando gravemente a su pierna y requiriendo varias operaciones. "Tuve suerte de que la bacteria se alojara en el gemelo, porque si hubiera llegado a un órgano vital, me habrían dicho que no habría sobrevivido", ha confesado.

Por otra parte, el juez de 'Tu cara me suena' ha revelado que durante este difícil proceso vivió momentos en los que pensó que no saldría con vida. "Llamé a un amigo para decirle que tenía que hacer mi testamento, tenía la sensación de que me iba a morir", ha comentado, añadiendo que incluso llegó a despedirse de sus padres y amigos en caso de no superar la cirugía. Sin embargo, después de varias operaciones y una larga recuperación, Llàcer ha logrado salir adelante, aunque las secuelas aún persisten. "Me cuesta subir escaleras, no puedo saltar, correr o hacer ejercicio. Pero me siento muy feliz porque he convivido con la muerte", ha asegurado.

Además de las dificultades físicas, esta experiencia le ha dejado importantes reflexiones. Llàcer ha mencionado que uno de sus mayores aprendizajes fue descubrir el cariño de la gente a su alrededor: "Me he dado cuenta de que la gente me quiere mucho, y pensaba que no porque me he pasado la vida trabajando", ha confesado emocionado. Aunque aún tiene un largo camino de recuperación por delante, Àngel Llàcer ha dejado una promesa clara: volverá a los platós en la próxima edición de 'Tu cara me suena', asegurando que el día que lo anuncien como presidente del jurado será "uno de los más emocionantes de su vida".