Melody tendrá un cuerpo de baile diferente en Eurovisión 2025

Hace poco más de una semana, os anunciábamos en LA RAZÓN que RTVE había decidido reforzar la candidatura española para Eurovisión 2025. El objetivo que pretende conseguir el ente público es ofrecer una versión renovada de la canción "Esa Diva" en la que se potencie tanto la voz como la versatilidad de la artista sevillana.

Ahora que se va acercando el momento definitivo, y teniendo en cuenta los cambios que mencionamos, también se ha comunicado una reestructuración en el cuerpo de baile de la sevillana. Por tanto, se han producido cambios entre los acompañantes que tuvo durante sus actuaciones en el Benidorm Fest y las personas que le acompañarán en el escenario en Eurovisión 2025.

Dos nuevas bailarinas

Según explica RTVE en una nota de prensa, el nuevo cuerpo de baile que representará a España en la actuación de Melody el próximo 17 de mayo en Basilea (Suiza) está compuesto por "cinco profesionales de la danza con una reconocida trayectoria profesional". Por tanto, los coreógrafos de la canción "Esa Diva", Mónica Peña y Álex Bullón, cuentan en sus filas con unos integrantes de primer nivel. Además, hay que recordar que Bullón también será de la partida en la actuación como bailarín: ha trabajado en programas como ‘Operación Triunfo’ o ‘Mira quién baila’ y ha bailado junto a artistas internacionales como Jennifer López, Camila Cabello o Katy Perry (en la Superbowl).

Junto a él, se mantienen en el elenco de bailarines que ya participaron en el Benidorm Fest tanto Marc Montojo (ha trabajado en famosos musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’ y ‘40, El Musical’; actualmente se encuentra rodando la nueva edición de ‘Tu Cara Me Suena’, y es coreógrafo del cantante español Agoney) como Iván Matías Urquiaga (ha bailado en las giras de artistas internacionales como Tini, Duki, J Quiles, J Balvin o María Becerra).

Cuerpo de baile de Melody para Eurovisión 2025 RTVE

Por otro lado, hay que destacar las dos nuevas incorporaciones para Eurovisión 2025. Se trata de dos mujeres bailarinas con una importante trayectoria profesional a sus espaldas. La más conocida para el público será Vicky Gómez. "Es una gran conocedora del festival en su edición infantil. Ha sido coreógrafa de los representantes de España en el festival infantil desde el año 2020", explica RTVE.

Además, los aficionados a los programas de baile se acordarán de su participación, allá por el 2008, del concurso 'Fama, ¡a bailar!' del que luego resultó ganadora. Igualmente, ha participado en diversos programas como ‘Operación Triunfo’, ‘Tu cara me suena’ o ‘La Voz’, entre otros; ha realizado giras internacionales junto al cantante Abraham Mateo; y en teatro ha coreografiado el musical ‘Flashdance’.

De la misma manera, también se incorpora al cuerpo de baile Ana Acosta. "Cuenta con una gran experiencia internacional en televisión, teatro musical y como integrante del elenco de bailarines en grandes eventos", apunta RTVE. Entre sus aportaciones más destacadas podemos apreciar su participación en programas de televisión como ‘Tu cara me suena’, ‘La Voz’ o ‘Got Talent’; su presencia en musicales como ‘West Side Story’ o ‘Marta tiene un marcapasos’; y actuaciones con artistas como Abraham Mateo o Lola Índigo en los Premios Goya.