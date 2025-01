El ataque de Lydia Lozano a Aitana y Lola Índigo: “Son unas malcriadas”

Lydia Lozano no se está ganando la simpatía de las nuevas generaciones. Al menos no entre los fans de Aitana Ocaña, cantante a la que ha puesto a caer de un burro con una contundencia que ha dejado a todos boquiabiertos. Le tiene mucha inquina y es que ha sufrido ya numerosos desmanes por su parte como para sentenciar sobre su forma de llevar la fama y las supuestas malas formas a la hora de tratar con sus fans. No venía del todo a cuento este ataque, pues en ‘Ni que fuéramos Shhh’ se estaba hablando del revés de salud que ha sufrido Raphael, tras ser diagnosticado con un tumor cerebral. Además de tratar su situación, se ha aplaudido la excelente forma en la que su mujer, Natalia Figueroa, así como sus tres hijos han atendido a los medios en las puertas del hospital. Han respondido amablemente a las preguntas en la medida de lo deseado, manteniendo informado a través de comunicados oficiales cuando correspondía para despejar dudas y tranquilizar al público.

Lydia Lozano Mediaset

Para la colaboradora esta actitud tan elegante y generosa dista mucho de la desplegada por Aitana. Compara a la joven estrella del pop con Raphael en cuanto a su condición de cantantes y su forma de tratar a la prensa. Defiende que los periodistas no solo deben ser bien tratados cuando se está de promoción de un nuevo disco y desean publicidad, sino también cuando desde la otra parte se le hace tan solo una pregunta: “Natalia Figueroa es una persona que siempre ha tratado muy bien a la prensa y sus hijos igual. Se le tiene el respeto que se han ganado y hay gente a la que yo no respeto, pero son unos malcriados con la prensa y luego van a la rueda de prensa y quieren vender. Pues no, aquí comemos de los dos”, decía cabreada al venirle a la mente todo lo que ha venido padeciendo con Aitana, entre otras de su generación.

Lola Índigo y Aitana Instagram

“Ahora, para hablar con cualquiera tienes que llamar a la repre o a la de la agencia de influencer”, se queja Lydia Lozano de cómo encuentra dificultades para contrastar las noticias. Pero también le molesta de la cantante catalana un suceso que causó mucha controversia en redes sociales y que ella siempre recuerda: “Aitana depende de cómo le va y no trata muy bien a los fans, dice que son muy pesados. Lo vimos en unas imágenes, que decía ‘qué pesados’. Era gente pidiéndole autógrafos y tuvo muchas críticas por eso. Así de claro. Depende de cómo le venga el aire”. Un saco al que la periodista, puesta a hacer justicia, desea incluir también a Lola Índigo, compañera de edición en ‘Operación Triunfo’: “Es muy complicado hablar con ellos por teléfono. He tenido muy malas experiencias y entonces ya paso. Estos jovencitos que se creen el huevo duro del picnic. Cuando estás muy arriba no sabes cómo puede ser la caída”, les advierte queriendo ya tranquilizarse y continuar con otro tema. Al menos sí después de confrontar a las dos artistas con una tercera compañera de edición, Ana Guerra, de quien sí dice que trata a la perfección a la prensa y sus fans, a modo de ejemplo de profesionalidad.