Mercedes Milá muestra su apoyo a Montoya: "Para no morir por un ataque de ansiedad"

Mercedes Milá ha vuelto a posicionarse del lado de Montoyadespués del final de 'Supervivientes'. Y lo ha hecho para defenderle de las criticas que está recibiendo tras haberse alejado del foco mediático y de Telecinco. Según explicaba Carlos Sobera, la ausencia del joven se debe principalmente a su estado de salud, ya que no atraviesa un buen momento.

Montoya reacciona a las acusaciones de Pelayo Díaz en el debate de 'Supervivientes 2025' Mediaset

"Por recomendación médica, Montoya ahora mismo se encuentra en su casa descansando. No está bien, sin más", explicaba el presentador. Del mismo modo, argumentaba que el finalista de 'Supervivientes' había sufrido el machaque "de la calle, el de Twitter y el de los haters". Algo, que inevitablemente ha terminado pasándole factura y sobre lo que se ha debatido largo y tendido en diversos programas de la cadena.

La conmovedora carta de Mercedes Milá para apoyar a Montoya

Mercedes Milá GTRES

Así, ahora ha sido Mercedes Milá, firme defensora suya, la que se ha pronunciado al respecto y daba a entender que siente por él el mismo cariño que sentía por los concursantes de 'Gran Hermano'. "Nos habían dado tanto que lo menos que se merecían era que les escucháramos y, si podíamos, les ayudáramos", ha reflexionado al respecto en sus redes sociales. Una ocasión que ha aprovechado para dedicarle unas palabras, ya que siente que le vendría muy bien leerlas.

"Dicen que has desaparecido y yo lo que creo es que has decidido desaparecer para no morir de un ataque de ansiedad. No sabes cómo puedo llegar a entenderte", ha escrito la periodista. Y, del mismo modo, ha aprovechado para darle un importante consejo: "En momentos así solo tu familia y amigos más cercanos podrán ayudarte. Ellos no se aprovecharían nunca de tu 'fama' ni pensarían que ahora es el momento de sacar partido a tu 'personaje', o eso creo yo", le ha indicado.