Jorge Javier Vázquez retrata a Montoya y revela por qué no ganó 'Supervivientes 2025'

Jorge Javier Vázquezfue, es y seguirá siendo una de las caras visibles de Mediaset. El presentador catalán, vinculado hasta 2027 con el grupo de comunicación situado en la carretera de Fuencarral, tendrá vacaciones este verano tras reflotar su "Diario" vespertino y encabezar el regreso de 'Gran Hermano' a la parrilla de contenidos de Telecinco y la última edición de 'Supervivientes 2025'. Con respecto a este último concurso, el maestro de ceremonias se ha sincerado en su blog semanal en la revista Lecturas sobre el torbellino José Carlos Montoya, quien ha desaparecido una vez a regresado de Honduras, dejando tirado al reality en el último debate del programa. Jorge Javier Vázquez ha retratado al concursante utrerano, poniendo énfasis en su forma de ser, un hecho que ha mermado sus opciones de vencer y que le privó del cheque de 200.000 € que sí se llevó Borja González el pasado 17 de junio.

Necesita descansar

Jorge Javier Vázquez ha celebrado el éxito arrollador de la última edición de 'Supervivientes', que ha cerrado su final con una audiencia espectacular, la más alta de los últimos cuatro años. El presentador reconoció que ni siquiera el propio equipo del programa tenía claro cómo se desarrollaría la gala final, lo que aumentó la emoción y el desconcierto general. Según relata, la incertidumbre del proceso de expulsiones generó una tensión única, muy distinta a ediciones anteriores. La caída inesperada de Anita, una de las favoritas, y posteriormente la eliminación de Montoya, descolocaron a los espectadores y hasta a sus propios compañeros, quienes durante semanas alimentaron la sospecha de un posible amaño. Sin embargo, Vázquez reivindica el valor de la televisión precisamente por su imprevisibilidad, comparándola con la vida misma. "Montoya no ganó", sentencia, destacando que los concursantes con un perfil demasiado definido tienden a polarizar a la audiencia y acaban siendo penalizados.

Tras el programa, Jorge Javier pudo conversar con Montoya en la rueda de prensa organizada por Telecinco. Le transmitió algo que quizá en ese momento no era fácil de asimilar: perder puede ser más beneficioso que ganar. En su opinión, tras dos realities consecutivos tan intensos, lograr el triunfo habría supuesto una nueva ola de exposición pública, con todo lo que ello conlleva: críticas, juicios y desgaste emocional. Según el presentador catalán, tomarse un respiro puede ser más sabio que encarar otra oleada de presión mediática. “A veces perder no es una derrota, sino todo lo contrario”, asegura. Considera que para alguien como Montoya, con tanto recorrido reciente en televisión, lo mejor es parar, desconectar y recomponerse. La fama inmediata es efímera y, si no se gestiona con madurez, puede volverse en contra. Así, Jorge Javier no solo desmonta rumores de favoritismos, sino que también ofrece una reflexión sobre los peligros de la sobreexposición.