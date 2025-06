Montoya se aleja de Telecinco y de 'Supervivientes': el verdadero motivo

La polémica persigue a Montoya y a 'Supervivientes' aún después de la gran final. Y es que después de que Borja González se alzase con el gran premio final de 200.000 euros, el que fuese su compañero daba un sonado plantón al reality. Algo, que según daba a entender Carlos Sobera durante el último debate, se debía a su delicado estado de salud.

Montoya reacciona a las acusaciones de Pelayo Díaz en el debate de 'Supervivientes 2025' Mediaset

"Por recomendación médica, Montoya se encuentra en su casa descansando. No está bien, sin más, y desde aquí le vamos a decir a Montoya que deseamos que se recupere cuanto antes", anunciaba el presentador. Sin embargo, parece que ahora van filtrándose los verdaderos motivos de este desplante y podrían tener mucho que ver con Anita Williams.

El verdadero motivo detrás del plantón de 'Montoya' a Telecinco

La pareja que salía de 'La Isla de las Tentaciones' ha hecho frente a muchas subidas y bajadas en su relación. "Lo que mejor le podría pasar a ambos es que cada uno se fuese por su lado", comentaba Joaquín Prat en 'Vamos a ver', mientras que sus colaboradores se encargaban de aportar algo más de luz al respecto. "Había una cordialidad hasta la gala del jueves cuando Montoya empieza a escuchar ciertas cosas que no se esperaba", ha explicado Kike Calleja. "Incluso no sabía que Anita se iba a hacer el 'De Viernes'. Se lo ocultó y se sintió traicionado".

La ausencia de Montoya marca el debate final de 'Supervivientes 2025' Telecinco

Además, a eso se suma que nada más salir de 'Supervivientes', al concursante le llegaba la información de que Anita estaba preparando"toda una artillería contra él en caso de que tocase defenderse". Concretamente, una serie de audios que no le dejaban en muy buen lugar. Sin embargo, Alessandro Lequio considera que el motivo es otro: "La raíz de todos los problemas es que este señor no ganó el reality. No ha asumido la derrota porque se veía ganador", ha sentenciado.