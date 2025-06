Mercedes Milá, contundente sobre el paso a la final de Montoya en 'Supervivientes': "Qué grandeza y qué aprendizaje"

A pocos días de celebrarse la final de 'Supervivientes', los espectadores ya comienzan a hacer sus apuestas respecto a quienes serán los finalistas de esta edición. Y parece que Montoya es uno de los grandes favoritos, sobre todo después de haber ganado el collar de líder este pasado domingo. Algo, que Mercedes Milá, quien sigue de cerca el reality, no ha dudado en comentar.

Montoya se convierte en el primer finalista de 'Supervivientes 2025' Telecinco

Mercedes Milá, sobre los finalistas de 'Supervivientes'

Así, la presentadora ha explicado que vivió con gran emoción el enfrentamiento entre Escassi y Montoya. "La prueba se las traía, como las 100 restantes que han ido creando semana a semana los excelentes profesionales que trabajan en 'Supervivientes' y la tensión era absoluta", ha compartido en redes sociales. De hecho, no ha dudado en confesar quien es su gran favorito."Cuando Escassi no ha aguantado más y ha caído al agua, mi grito y mi aplauso en la soledad de mi casa ha despertado a Scott que ha dado un brinco y ha empezado a ladrar como un loco. No ha debido entender nada el animalito".

"Mi Montoya ha ganado un collar de líder en una prueba que requería un aguante físico inverosímil", ha presumido orgullosa. "Qué grandeza y qué aprendizaje nos regala la televisión con un programa como 'Supervivientes'", ha opinado al respecto elogiando a los responsables que hay detrás del formato.