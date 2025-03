Mia Ylönen: «Quiero desafiar que en las series y películas de acción o suspense los actores principales deben ser hombres»

Mia Ylönen (1980) eligió las heladas aguas de Finlandia para contar su nueva historia. La serie «Rompehielos», que estrenó AMC+, sigue a una tripulación varada en medio de ningún sitio, un muerto y con la irrealidad campando a sus anchas. El lugar donde la racionalidad se encuentra con la mitología del país.

Durante toda la serie se oyen sonidos escalofriantes incluso hasta los créditos.

Sí, es apropósito. Diste en el clavo con la palabra «escalofriante». Queremos mantener la atmósfera escalofriante incluso durante los créditos, y crear la sensación del entorno, del hielo y del rompehielos, y la sensación claustrofóbica de estar en un rompehielos y no poder salir de allí. El rompehielos es un personaje en sí mismo, casi se convierte en hostil y tienen que escapar.

Hay muchos lugares difíciles para rodar en un rompehielos.

Es muy importante para mí que, cuando veo o creo algo, no lo haya visto antes. Y no he visto una serie de suspense ambientada en un rompehielos. Son bastante únicos., porque solo se encuentran en la región nórdica. Así que pensé: «Bueno, esto es algo único». Y además, ambientar algo sobrenatural en un rompehielos lo hace aún más único. Las localizaciones son bastante complejas. Tuvimos que rodar en tres o cuatro barcos diferentes para que el rompehielos cobrara vida. También usamos un estudio virtual.

Rompehielos y tiempo adverso, ¿es el mejor escenario?

Fueron ambas cosas. Los rompehielos son muy pequeños. Teníamos pasillos muy estrechos y un techo muy bajo. Así que fue muy difícil rodar. Además, son bastante raros y caros de rodar. Así que solo tuvimos un rompehielos real durante tres días. Luego tuvimos que rodar el resto en diferentes barcos y demás. Y luego teníamos esas escenas difíciles, como la gente que se sumerge en el hielo y peleas en el hielo, y era peligroso filmarlas en un mar helado. Así que usamos el estudio virtual para eso.

¿Cuál fue el origen de la idea?

La inspiración viene de la mitología del solsticio de invierno, cuando la noche es más larga. Y según la mitología finlandesa, los muertos están más cerca de los vivos durante el solsticio de invierno. Leí sobre ello hace unos 10 años y me parece muy interesante. Y si lo relacionas con la protagonista, que ha perdido a un ser querido y tiene una segunda oportunidad para despedirse gracias a este solsticio de invierno en nuestra serie. Y luego lo ambientamos en un lugar único, como un rompehielos.

Siempre le gusta darles a las mujeres papeles principales.

Tenía muchas ganas de que nuestra protagonista fuera una mujer. Especialmente en el género de suspense, los actores principales suelen ser hombres. Y quiero desafiar eso. Especialmente con nuestros otros personajes, como la capitana del rompehielos, que es una mujer. La primera oficial es la mano derecha del capitán y es una mujer. Quiero desafiar la idea de que todos los actores principales, en una película o serie de acción o suspense deberían ser hombres. Y para mí, si una niña de 12 años, ve esta serie y ve a una capitana, puede pensar: «Oh, puedo ser capitana algún día». Así que quiero transmitir ese mensaje.

Dijo en una entrevista que no había ni zombis ni fantasmas, pero, ¿y los de cada personaje?

No tenemos zombis en la escena, pero cada uno carga con su propio pasado y sus propios pecados. Así que cada personaje tiene algo de lo que se arrepiente o, ha hecho algo que debe afrontar durante esta aventura en el barco. Nuestro personaje principal, pero también los demás personajes, tienen sus propias conexiones y todos tienen que enfrentarse a ellas durante los seis días que pasan en el barco.

La serie fue pensada para varias temporadas.

Sí, el plan es tener varias temporadas. Obviamente, depende del comisionado en Finlandia si quiere retomar la segunda temporada. Pero realmente queremos que estos personajes sigan adelante. El protagonista, y uno o dos de los otros personajes. Y el tema también, no necesariamente la ubicación de un rompehielos, sino el tema del efecto de estas mitologías nórdicas en la gente.

¿Lo de investigar mucho para sus proyectos es una manía de periodista?

Trabajé como periodista durante 10 años en la Compañía Finlandesa de Radiodifusión Pública y en un periódico nacional. Me especialicé en noticias internacionales. Eso es algo que sin duda proviene de mi experiencia periodística. Investigo mucho cuando hago una producción.

Cuénteme el proceso.

La mitología finlandesa es un área. Todas las antiguas creencias sobre la resurrección de los muertos, todos los cantos antiguos o poemas que se escuchan en la serie, se basan en poemas y cantos finlandeses reales del pasado. Y luego la navegación y los tecnicismos de un rompehielos. Tuvimos empleados reales de rompehielos que nos contaron sobre ellos, y fuimos de viaje y, ya sabes, simplemente preguntamos cómo funciona todo. Puedo contarte un detalle curioso: estábamos en un rompehielos, recorriendo el barco, y había una sala llena de medidas y cosas que no se debía tocar. Hice lo clásico: apoyarme en la pared, y la persona que estaba allí tuvo que decirme: «No te apoyes en la pared. Hay un botón que no se debe tocar».

¿Cómo logra el equilibrio entre lo real y lo irreal?

Cuando vemos todo desde la perspectiva de nuestra protagonista, si ella lo cree, entonces el público lo cree. Pero si es demasiado exagerado, el público piensa: «Ay, esto es bleh». Nuestra protagonista es escéptica y al principio piensa: «Esto no es cierto». Pero cuando empieza a creer en estas cosas, el público también empieza a creer.