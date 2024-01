Muere David Soul, estrella de "Starsky & Hutch", a los 80 años

Triste noticia la de la muerte del actor David Soul, a los 80 años, conocido por interpretar al detective Ken "Hutch" Hutchinson en la serie "Starsky & Hutch".

Su esposa, Helen Snell, informó de que el famoso actor, "amado esposo, padre, abuelo y hermano murió el jueves después de una valiente batalla por la vida en la amorosa compañía de su familia". Snell quiso compartir con los fans del trabajo de su marido que "él compartió muchos dones extraordinarios en el mundo como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo". "Su sonrisa, risa y pasión por la vida serán recordadas por muchas personas cuyas vidas ha tocado", continuó diciendo.

Su nombre real era David Richard Solberg, aunque artísticamente siempre se le conoció por David Soul. Nacido en Chicago en 1943, su padre, el doctor Richard Solberg, profesor de historia y ciencias políticas y ministro ordenado, los trasladó a Berlín, donde fue asesor de asuntos religiosos de la alta comisión de Estados Unidos. Comenzó a intervenir en el espacio "The Merv Griffin Show" en 1967, en el que demostraba sus dotes de cantante enfundado con un pasamontañas: Me llamo David Soul, y quiero ser conocido por mi música", decía.

Soul, como el detective Ken "Hutch" Hutchinson, protagonizó junto a Paul Michael Glaser, en el papel del detective Dave Starsky, en la serie de culto de la televisión estadounidense de los años 70, también era conocido por sus papeles en "Here Come The Brides", "Magnum Force", " Mi bella genio", "Star Trek: la serie original", "Gunsmoke", "Calles de San Francisco" y "The Yellow Rose". Ambos actores hicieron un gracioso cameo en la película de 2004 del mismo nombre que la serie con Ben Stiller como Starsky y Owen Wilson como Hutch.

En su faceta de cantante, en el apogeo de su fama, lanzó los éxitos de las listas británicas "Don't Give Up On Us" (1977), número uno en la lista Billboard 100 hot en ese año, y que llegó a ser número uno en el Reino Unido y "Silver Lady" (1977), y los éxitos "Going In With My Eyes Open" y "Let's Have A Quiet Night In".