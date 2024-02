Muere Don Murray ("Bus Stop" con Marilyn Monroe), a los 94 años

EL mundo de la interpretación ha recibido con tristeza la muerte del actor Don Murray, quien recibió una nominación al Oscar por su actuación junto a Marilyn Monroe en la adaptación cinematográfica de 1956 de la obra de William Inge "Bus Stop", a los 94 años en su casa de Santa Bárbara, en California. Ha sido su hijo Cristopher el que se lo ha confirmado a la prensa estadounidense.

La carrera de Murray es muy prolífica en televisión y cine (más de 35 películas de Hollywood, unas 25 películas para televisión y muchos otros créditos por protagonizar producciones televisivas y teatrales). Quizá su interpretación más famosa es la de "Bus Stop". En su momento, "The New York Times" escribió sobre su interpretación: “Con un nuevo actor maravilloso llamado Don Murray interpretando al estúpido y testarudo idiota y con el desorden de caballos salvajes, rubias y matones maravillosamente enredados, el Sr. Logan tiene una comedia en auge antes de llegar al romance. Se le debe mucho al señor Murray. Su tempestuosa semi-idiotez explotando alrededor de una suavidad juvenil crea una fuerza poderosa que la señorita Monroe debe frenar. Y el hecho de que ella, de manera intermitente pero firme, reúna la voluntad y la fuerza para humillarlo (para hacerle decir 'por favor', que es el objetivo de todo el asunto) da fe de su nueva habilidad interpretativa".

Murray participó en “The Bachelor Party” (1957), dirigida por Delbert Mann y con guión de Paddy Chayefsky. En ella interpretó a un joven marido que se entera de que su esposa va a tener un bebé y luego debe salir con un grupo de amigos de la oficina para pasar unas vacaciones. la celebración del título para uno de los chicos. Durante la larga velada, el grupo hace un esfuerzo por “avivar la alegría”, pero el personaje de Murray “reflexiona irónicamente sobre su propio aburrimiento y su sensación de estar atrapado”, y finalmente se da cuenta de que “su sólo la felicidad está con su esposa”. Forma parte también de la crítica periodística.

También en 1957 Murray apareció en “A Hatful of Rain”, en el papel de un veterano de la Guerra de Corea. Al año siguiente, Murray protagonizó dos excelentes westerns filmados en CinemaScope: "From Hell to Texas", dirigida por Henry Hathaway, y "These Thousand Hills" de Richard Fleischer; El actor también apareció con James Cagney en “Shake Hands With the Devil”, sobre las complejidades morales de la rebelión irlandesa de 1921.

Otros trabajos fueron "The Hoodlum Priest" (1961), basado en la historia real de un sacerdote que intentaba recolocar a pandillas callejeras. “Advise and Consent” (1962) de Otto Preminger, sobre el intento de un presidente enfermo de conseguir que su candidato a secretario de Estado (Henry Fonda) pasara por una rencorosa confirmación del Senado. Otros westerns fueron“The Plainsman” de 1966, en la que interpretó a Wild Bill Hickok.

Murray probó también en la pequeña pantalla con la trama del génerp "The Outcast", que duró una temporada, entre 1968-69 y como invitado en muchas otras series.

En 1969 protagonizó junto a Linda Evans la película "Childish Things". Tuvo un papel secundario en "Happy Birthday Wanda June" (1971), y luego protagonizó con Roddy McDowall y Ricardo Montalbán "La conquista del planeta de los simios" (1972). Tras esto Murray apareció en una larga serie de películas para televisión antes de ser elegido para interpretar al padre del personaje de Brooke Shields en el melodrama de 1981 de Franco Zeffirelli "Endless Love". En “Knots Landing”, el actor interpretó a Sid Fairgate, el primer marido de Karen Cooper (Michelle Lee) y propietario de Knots Landing Motors.

En 1986 tuvo un papel secundario en “Peggy Sue Got Married” de Francis Ford Coppola. Protagonizó la breve comedia de NBC "A Brand New Life" junto a Barbara Eden en 1989-90 y fue una serie regular en la breve comedia dramática de CBS "Sons and Daughters" (1991).

El actor dirigió y protagonizó la película de 2001 “Elvis Is Alive” (2001).. El actor actuó como sustituto en la enormemente exitosa película de dos actores “Same Time, Next Year” de Bernard Slade, que tuvo un total de 1.453 funciones entre 1975 y 1978. Murray también reemplazó a Ken Howard en el papel de Tom en la trilogía de Alan Ayckbourn "The Norman Conquests".

En el reinicio de “Twin Peaks” de 2017, interpretó a Bushnell Mullins, el director ejecutivo de Lucky 7 Insurance. Murray también protagonizó la cuarta entrega de la franquicia “El planeta de los simios”, “La conquista del planeta de los simios" y apareció en la telenovela de máxima audiencia “Knots Landing” como Sid Fairgate.

Mientras filmaba “Bus Stop” en 1956, se casó con la actriz Hope Lange, omiembro del elenco. Tuvieron dos hijos, Christopher y Patricia, y se divorciaron en 1961. En 1962 se casó con la actriz Elizabeth Johnson, conocida como Betty. Tuvieron tres hijos, Colleen, Sean y Michael.