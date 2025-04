Muere Jean Marsh, actriz y creadora de "Arriba y abajo", a los 90 años

Jean Marsh, la actriz y escritora, conocida por co-crear y protagonizar el programa de televisión de los años 70 "Arriba y abajo", murió a los 90 años.

La actriz nació como Lyndsay Torren Marsh el 1 de julio de 1934. Tenía seis años cuando comenzó el bombardeo, y a los siete empezó clases de ballet y se interesó por las artes escénicas. En lugar de seguir una carrera tradicional, Marsh asistió a la escuela de teatro, lo que sus padres consideraron una decisión práctica, según "The New York Times". Sus primeras apariciones televisadas fueron en Reino Unido en un episodio de "La dimensión desconocida" llamado "The Lonely" (1959), "The moon and Sixpence" (1959).

Siguió con apariciones episódicas en series como "Danger Man" , de 1961, en cuatro de "El santo" y otro de "Ufo". Una de sus primeras apariciones regulares fue en la serie de televisión "The informer" de 1966. Los fanes de la serie "Doctor Who" también la recuerdan por sus múltiples apariciones en la ficción de la BBC.Interpretó a Morgaine en la serie de 1989 "Battlefield".

Su gran momento llegó en 1970 cuando junto a Eileen Atkins crearon el drama británico de época "Arriba y abajo", en el que la propia Marsh interpretó el papel de Rose Buck, la criada principal de los Bellamy, durante los 4 años que duró la serie (1971-1975). El programa se hizo famoso en las televisiones de todo el mundo y consiguió dos premios Bafta, dos de la Royal Television SOciety, ocho premios Emmy y un Globo de Oro.Marsh recibió un premio de la Royal Television Society en 1971 y un premio Emmy a la mejor actriz principal por su papel en 1975. Participó en casi una veintena de películas hasta el año 2009. Marsh también co-creó "The House of Eliot".

El cineasta Michael Lindsay-Hogg, quien era amigo cercano de Marsh, dijo que ella murió por complicaciones de demencia en su casa de Londres el domingo: “Jean murió en paz en su cama, al cuidado de una de sus amorosas cuidadoras”, dijo. “Podría decirse que fuimos muy unidos durante 60 años. Era tan sabia y divertida como cualquiera que haya conocido, además de muy guapa y amable, y tenía talento como actriz y escritora".