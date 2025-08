Andrea Valero, Miss Universo 2025 España: "La corona pesa bastante"

Han pasado tan solo dos días desde su proclamación como Miss Universo España 2025 y Andrea Valero aún no lo ha asimilado, pero lo que sí ha podido comprobar es lo que pesa la corona que la convierte en la representante de España en el certamen de belleza internacional que se celebrará en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

La Miss de origen gallego ha pisado por primera vez un plató de televisión y lo ha hecho este viernes en la edición de verano de 'Y ahora Sonsoles' que presenta Pepa Romero. Durante su visita, ha coincidido con otra Miss España como María José Suárez, que ha aprovechado para darle consejos muy útiles para su próximo viaje.

"Tienes que tener inteligencia emocional, aunque sea una experiencia brutal estás en una competición, hay más chicas y cada día que pasa inevitablemente hay un poco más de tensión y todo el mundo quiere ganar", le ha dicho la Miss España 1996, recordándole que ella aún mantiene algunas amistades como Alicia Machado, que fue Miss Venezuela.

A la pregunta de cómo se encontraba tras su triunfo en la gala que tuvo lugar en el municipio tinerfeño de Los Realejos, Valero ha admitido que aún lleva "dos días" para "asimilarlo" porque no le ha dado tiempo "a pensar lo que viene ahora", pues "ha sido un no parar desde que fui coronada".

Además, ha recordado cómo fue ese momento, que menciona como "gracioso" ya que no fue capaz de reaccionar.

La presentadora del programa no ha querido dejar pasar la oportunidad para preguntarle por la corona, la cual tendrá que traspasar el próximo año a la siguiente Miss España: "La corona pesa bastante, cuando fui coronada me quedé toda la noche con ella hasta las 3 que me fui a dormir y digo 'uy esto en realidad pesa".

Aún así, está muy orgullosa de llevarla encima: "No te la quieres quitar porque tu ahora eres la reina, es preciosa y merece la pena".