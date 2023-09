Natalia Lacunza confiesa como es su situación económica en 'La Resistencia': ''Ahora podría comprarme una casa''

‘La Resistencia’, el programa de MovistarPlus+ presentado por David Broncano recibió el pasado miércoles 27 de septiembre a la tercera finalista de la edición de ‘Operación Triunfo 2018’, Natalia Lacunza. La pamplona volvía a sentarse en el famoso sillón un año después ya que su última visita fue a principios de junio de 2022 para promocionar, esta vez, su EP llamado 'Duro'.

En ella llegó a confesar que con el dinero que tenía podía comprarse un coche, y un año después parece que todo ha cambiado pero de manera positiva. La cantante volvió a encontrarse con las míticas preguntas del jienense: ‘’dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’.

"La última vez te dije: 'puedo comprarme un coche. Ahora podría decirte que podría comprarme una casa", confesaba la intérprete de ‘Tarántula’. "O sea que ha subido, puedes comprarte una casa, ¿pero en qué ciudad?", preguntaba Broncano. La navarra contestó que sería en Pamplona, pero no en Madrid, aunque sí dijo que era oficial que ya tenía una casa a su nombre.