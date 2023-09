Manuel Turizo relata en 'El Hormiguero' su curioso primer encuentro con Shakira

'El Hormiguero' recibió anoche de nuevo al cantante colombiano Manuel Turizo, autor de grandes éxitos como "La Bachata", "El Merengue" y "Copa Vacía", entre otras. El artista latino ha conquistado 17 discos de platino con sus grandes temas y está nominado a los Latin American Music Awards, entre otros importantes reconocimientos.

¿Cómo lleva Turizo tanta velocidad: conciertos, viajes, canciones nuevas, etc.? "Sin dormir. Trabajando: cada vez vas acumulando más cosas y tienes que trabajar mucho. Pero si te gusta lo que hace, tú te los disfrutas", aseveró este, que aseguró que sólo ha tenido "diez días de vacaciones el último año".

Al cantante le gusta "boxear y el kite-surf en su tiempo libre: la playa y los deportes de agua en general". Por otro lado, lo último que se compró fue "un reloj, que me costó un poquito caro, pero es que me gustaba tanto..."; sin embargo, la moto de agua "la vendí porque no me valía la pena, no tenía tiempo".

"El merengue", a juicio de Pablo Motos, es un tema que "es pegamento": "No entiendo cómo la puedes cantar en un concierto y luego irte a tu casa o a un hotel y no la sigues cantando", le expuso el presentador. "Me ha pasado", replicó este: "En la gira de verano la canté, terminamos, me despedí, y terminé saludando al público y la cantamos como dos veces más".

A continuación, el presentador de 'El Hormiguero' le hizo entrega de sus 12 discos de platino por "La Bachata" y sus 5 por "El Merengue". Una cantidad de logros que el propio cantante desconocía.

El artista colombiano hizo una canción con Shakira ("Copa vacía"), a la que afirmó que "no la conocía de antes". ¿Cómo son esos encuentros? "Se estaba arreglando para el videoclip, peinándose, y ahí la saludé y nos conocimos". En dicho videoclip aparece una rata con la que Shakira se asustó mucho...

Tiene un nuevo tema, una cumbia norteña (una suerte de ranchera), que se titula "De lunes a lunes": "México, después de Colombia, fue donde me llamaron primero para conciertos y empezó a sonar mi música".

De México al tequila: "A mí no me gustaba ningún licor, pero me enseñaron una técnica para tomar el tequila y ahí empezó a gustarme".

En el orden personal, Turizo hace videollamadas con sus caballos: "Llevo mucho tiempo sin verlos. Tengo nueve y un potrillo nuevo. Aunque los caballos que me gustan no son para correr".

¿Dará el paso el colombiano para ser actor? "Veremos a ver qué pasa; si hay una propuesta interesante...", afirmó este dejando la puerta entreabierta al mundo de la interpretación.