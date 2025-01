Nicole Wallace: «Con el tiempo he aprendido a gestionar mucho mejor mis emociones»

La saga «Culpables», basada en las novelas de Mercedes Ron, se ha consolidado como un absoluto fenómeno entre el público juvenil con el estreno de su segunda entrega, «Culpa Tuya». En apenas unas horas, la película se posicionó entre las más vistas de la Prime Video. En esta ocasión, tras lo sucedido en «Culpa Mía», Noah y Nick afrontan desafíos mayores que ponen a prueba su relación y sus propias emociones. Nicole Wallace, quien da vida a Noah, se muestra reflexiva y madura, conectando tanto con su personaje como con su propia vida en esta entrevista concedida a LA RAZÓN, en la que también analiza el éxito de la saga, las enseñanzas que deja su papel y cómo esos aprendizajes se reflejan en su experiencia vital.

¿Cómo ha afrontado el estreno de «Culpa Tuya» después del éxito de «Culpa Mía»?

No suelo pensar demasiado en la presión de los números o del éxito, porque creo que no ayuda. Para mí, mi trabajo es como cualquier otro: voy, doy lo mejor de mí y vuelvo a casa. En proyectos tan grandes como este, hay muchas manos involucradas, y eso me ayuda a soltar un poco la presión, porque sé que no todo depende de mí. Por supuesto, me importa que la audiencia conecte con mi interpretación. Si sienten que Noah es honesta y se la creen, para mí ya es un éxito.

¿Qué le ha prestado Nicole Wallace a Noah?

Aunque no tuve control creativo total, intento que mis personajes tengan algo de mí, especialmente en lo que quiero transmitir con ellos. Noah es fuerte, pero su valentía viene de abrazar su vulnerabilidad, de enfrentarse a sus emociones y sus miedos. Eso es algo que yo también valoro en mi vida. Me preocupaba mucho que Noah diera un mensaje coherente, que fuese un ejemplo positivo para quienes la vean. Creo que muestra que gestionar tus traumas y emociones es esencial para crecer, tanto en una relación como en la vida.

¿Le preocupa el impacto que puedan tener sus personajes en el público?

Sí, especialmente cuando se trata de historias dirigidas a un público joven. Siempre evalúo si el mensaje que transmite el personaje tiene sentido dentro de la historia y si es coherente con lo que quiero representar. Por ejemplo, si mi personaje representa fuerza o feminismo, intento que todos sus actos reflejen eso. Si veo algo en el guion que no encaja con el personaje, lo comento. A veces me escuchan, otras no, pero siempre intento aportar mi opinión.

Hay un momento en la película en el que Noah le dice a Nick «es el momento de ser valiente». ¿Cómo se identifica con esa idea?

Para mí, ser valiente no significa no tener miedo, sino enfrentarlo. A los 18 años, tuve una relación muy intensa, y aunque mi madre me advertía que me harían daño, yo sentía que tenía que vivirlo. Quería aprender de mis errores, porque es parte de crecer. Eso conecta mucho con Noah, que enfrenta sus sentimientos y toma decisiones difíciles, incluso si eso significa soltar a alguien que ama. Creo que esa es una de las enseñanzas más importantes de la película

¿Ha tenido aprendizajes similares en su carrera y en su vida personal?

Sí, muchísimos. Esta industria es muy variable, y cada proyecto es un mundo. He tenido la suerte de trabajar en producciones donde me cuidaron y valoraron mucho, como en mi primer proyecto, que fue una experiencia increíble. Pero también he pasado por momentos donde no me escuchaban o no sentía el mismo apoyo. Eso me ha enseñado a valorar los buenos equipos y a no tomarme todo de manera personal. Cada experiencia, buena o mala, me ha aportado algo.

¿Se considera más impulsiva o racional, como su personaje?

Antes era muy impulsiva, pero con el tiempo he aprendido a gestionar mejor mis emociones. Ahora soy más emocional que racional, pero con una inteligencia emocional que me permite tomar mejores decisiones. Creo que es importante ser fiel a lo que sientes, pero también reflexionar antes de actuar. Eso me ayuda tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Qué mensaje le gustaría que el público se llevase de «Culpa Tuya»?

Que las relaciones, ya sean amorosas o personales, requieren trabajo, honestidad y valentía. No siempre será fácil, y a veces no serán compatibles, como ocurre con Noah y Nick. Pero de cada experiencia, incluso de los errores, se aprende algo valioso. Espero que la película inspire a la gente a ser valiente, a enfrentarse a sus miedos y a tomar decisiones desde la verdad.