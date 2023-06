"Culpa mía": podría contener trazas de incesto y óxido nitroso

Oponerse al signo de los tiempos es ridículo. El romance prohibido siempre atrajo por eso mismo, por ser prohibido. Viniera de una ilegible glosa medieval, de un brillante guion de Nora Ephron o, como en los últimos tiempos, de plataformas como Wattpad. Al menos, ahora su difusión es mucho más democrática. Y eso es, precisamente, lo que ha aupado a la saga «Culpables», de Mercedes Ron, a lo más alto entre los rankings de lectura entre adolescentes. Pero, como decíamos, oponerse al signo de los tiempos es ridículo, así que si Netflix se baña en las mieles de «A través de mi ventana», Prime Video no podía quedarse atrás con su propio fenómeno «teen»... y hasta «pulp».

Así es como este fin de semana llega a la plataforma de Amazon «Culpa mía», su primera incursión patria en el género —tiene disponible, por ejemplo, toda la saga «After»—, que se ha convertido en película de la mano de Álex de la Iglesia y Poughkeepsie Films. Para tal empresa, el director de «El bar» y «El día de la bestia» ha confiado en su montador de toda la vida, un Domingo González que debuta en el largometraje intentando ordenar la rocambolesca historia de amor entre Nick (Gabriel Guevara) y Noah (Nicolle Wallace). Ya se lo pueden imaginar: chica conoce chico. Que resulta ser su hermanastro. Que resulta ser una especie de líder tribal. Que resulta estar implicado en una trama de carreras ilegales. Que resulta desatar en ella una pasión primaria que puede dar al traste con el reciente matrimonio de su madre con el chico. Lo típico de una sobremesa de viernes que se complica.

Un fenómeno de masas

De la Iglesia (izda.) y Rodríguez, en entrevista con LA RAZÓN AMAZON PRIME VIDEO

Para discutir la adaptación del fenómeno, lo que implica respecto a los fans y el abandono de esa condescendencia con la que el cine miraba a los folletines virtuales, LA RAZÓN se sienta junto al propio De la Iglesia y a María José Rodríguez, responsable de Originales en Prime Video: «Como productor, me gusta hacer cosas distintas. ¿Por qué no hay más historias de jóvenes adultos, de romance "teen"? Mi hija Claudia no quiso ir a ver la tele con nosotros por estar con una novela. Me dijo: "Papá, no lo entiendes". Empecé a leer y me di cuenta de que era todo un fenómeno, que había mucha gente metida en ello. Y así es como empezaron las conversaciones», explica el realizador.

«Álex nos trajo el contenido, pero nosotros nos lo hemos creído mucho desde el principio porque creemos que hay una necesidad y un público que quiere disfrutar de estas historias. Nunca hemos sido condescendientes, hemos sido muy disfrutones», matiza Rodríguez, antes de que remate De la Iglesia: «Que la novela sea para adolescentes, no significa que la haya escrito una adolescente. Es una historia muy bien contada que solo funciona si te la tomas en serio. Si llegas a ese punto de entender el sufrimiento ante los obstáculos de los personajes».

El fandom como aliado

"Culpa mía", ya disponible en Prime Video AMAZON PRIME VIDEO

Lamentablemente, y pese a los notables esfuerzos de González en la dirección —su alma de montador permite, al menos, disfrutar del esperpento en gloriosa coherencia y restos de óxido nitroso—, «Culpa mía» sufre mucho para no romper la suspensión de la incredulidad en sus primeros minutos, enfrentando al espectador a una sensación parecida a la de salir de casa sin desodorante: vulnerable por la propia vergüenza situacional. «No se le puede echar picante a todo. Esto es un pastel y hay que cuidarlo», explica De la Iglesia a este diario, preguntado por su toque personal en la producción. Tal y como menciona Rodríguez, quizá ese toque pase por la calidad misma, que aquí hasta nos puede embelesar por artesanía, pero que no aguanta un metraje tan largo.

Y es que es innegable que las carreras y la emoción de las mismas traspasa la pantalla, pero la historia no da para mucho más, pese a los esfuerzos también de Wallace y Guevara. «Encontrar a los actores era uno de los retos. Cuando hay un fandom tan grande, donde todo el mundo lee el libro y tiene en su cabeza quién es Nick y quién es Noah, todo se complica. Queríamos darle también la oportunidad a actores jóvenes, para que crecieran con nosotros. Lo que hicimos fue un trabajo de cásting muy sesudo, espectacular. Eso nos hizo encontrar una pareja con muchísima química», explica Rodríguez antes de que intervenga De la Iglesia: «El fenómeno del fandom es muy interesante. Y, lejos de ser un problema, porque puede darte miedo, tienes que ver a toda esa gente como aliados. Hay que verlos como gente que te ayuda a remar en la buena dirección y es capaz de brindarle un certificado de autenticidad a lo que estás haciendo», se despide el realizador, en la que es ya su segunda incursión como productor lejos del género, tras "Pollos sin cabeza" para HBOMax.