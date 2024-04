Nicole Wallace redefine lo viral, lo indie y lo alternativo desde la interpretación y el feminismo

A sus 22 años, Nicole Wallace puede integrar en su currículum las etiquetas de lo indie, lo alternativo y lo viral. Tras acercarse al cine de autor y cosechar millones de likes en internet, en 'Ni una más' la actriz madrileña, ahora también embajadora de Dior Beauty, vuelve a ser adolescente. Una en busca de justicia. Nicole Wallace frena la entrevista. Al otro lado del teléfono se oyen gritos. El volumen sube y las voces, un poco metálicas, cambian de verbo. Ahora chillan. Wallace llama a la calma. “Ay, mi vida. Pero no llores, corazón”. Un grupo de adolescentes la ha detectado en una esquina de la plaza de España, en Madrid. “¿Me das un segundito, por favor, que acaba de pasar un colegio y hay un montón de niñas pidiéndome una foto? Encantada, chicas. Superrápido, lo siento, que estoy en una entrevista”. Al despedirse alguien grita de nuevo. “Can I take another photo? I love you!”.

La película 'Culpa mía' condujo a Wallace a las pantallas de cientos de miles de adolescentes. Ella, no obstante, llevaba tiempo frente a la cámara. A los seis años aprendió a moverse por los sets de rodaje. Con veintidós, en su currículum convive lo indie, como Vera, dirigida por la exmodelo Steffy Argelich, lo alternativo, como 'Skam', y lo viral. En TikTok el perfil de la embajadora de Dior Beauty acumula más de 90 millones de likes. Allí actúa como una chica de su edad: hace playback, juega con el maquillaje y mira a la cámara mientras se come un plato de lentejas.

Ahora la historia se ha puesto seria. En la serie 'Ni una más (Netflix), Alma, el personaje de Wallace, abre la acción in medias res. En la valla de su colegio cuelga un cartel pintado a mano. Sus compañeros la observan tras las ventanas. Algunos dicen que está loca. En la pancarta se lee “¡Cuidado, ahí dentro se esconde un violador!”.

Es un tema duro. Tuve la suerte de contar con dos meses de ensayos previos y, a diario, con una coach maravillosa. Yo estaba nerviosa porque Alma requiere carácter y valentía y yo me encontraba cansada del rodaje de la película anterior. El cambio de imagen es llamativo. Era consciente de que sería drástico. Pero me rapé media cabeza y me teñí y quedé contenta porque era necesario para meterme en el papel. Yo pensaba: “Si Alma tiene la valentía suficiente para hacerlo, yo también debo tenerla”.

Interpretas a una estudiante de Bachillerato. ¿Qué recuerdas de tu adolescencia?

He tenido siempre mucha disciplina: fui a un conservatorio de música y bailaba todos los días. No tengo mal recuerdo. Los exámenes no tanto, pero siempre me he movido como pez en el agua con mis compañeros y profesores y en los sets me pasa un poco igual. Lo recuerdo guay. Es un momento muy transformativo y a mí me pilló la cuarentena en segundo de Bachillerato, que hice a distancia, como ahora la universidad.

¿Echas de menos la vida que no has vivido?

A veces sí me gustaría coger dos años para ponerme a estudiar de forma presencial, pero también creo que todo pasa por algo. Este es mi camino y si hubiese tenido otro también estaría mirando a alguien con la vida que yo tengo y diciendo “me encantaría estar haciendo eso”. Siempre se quiere lo que no se tiene.

Cuando Alma cuelga aquel cartel en el primer episodio, algunos de sus compañeros la insultan. ¿Recuerdas alguna injusticia parecida entre niños cuando tú estabas en el colegio?

Yo era muy Alma: la feminista de clase que siempre tenía algo que decir. Siempre he sido muy justiciera. A mi hermana le hicieron bullying y creo que por eso siempre me ha salido la vena. A una niña de clase también se lo hacían y me acuerdo de que me llamaron un día al despacho de la directora y yo, que era un bicho, fui pensando “ya la he liado”. Llegué y me dieron las gracias por estar pendiente de esta chica y por hablar con ellos, porque ella no se atrevía.

Queda mucho, sobre todo ahora con lo de Carlos Vermut. Hay situaciones impensables

Al principio de la serie tu voz en off dice: “Os habéis preguntado alguna vez qué pensarán de vosotros cuando ya no estéis”. ¿Qué crees que dirán de ti?

Creo que dirían que siempre he sido una persona generosa. Que siempre he estado pendiente de todo el mundo, que siempre he sido muy divertida y que, como a Alma, me gustaba ser el centro de atención, que es algo muy adolescente. Siempre he sido buena. Espero que digan eso.

En 2017, cuando estalló el MeToo, estabas en tercero de la ESO. ¿Qué recuerdas?

Fue el gran 8M, mi primera manifestación. Siempre he sido muy feminista porque mi madre siempre lo ha sido, pero yo lo conocía desde un sitio superficial. Eres tan pequeña que lo vives desde el egocentrismo: quiero ayudar yo. Y eso es un poco un intento de sentirte mejor contigo misma.

Cuando hablas sobre este tema con tus compañeras mayores, ¿cómo te cuentan que ha cambiado para ellas el trabajo?

Lo he visto en cómo reaccionan a algunas cosas. Yo tengo normalizado que haya una coordinadora de intimidad o que si hay algo que no quiero hacer lo puedo pelear. Cuando lo pienso, estoy muy agradecida de que me toque vivir este momento. Por otro lado, digo “qué putada –perdón por la palabra– que no haya sido así hasta hace tan poco”. Mi madre o mis abuelos han vivido cosas de forma diferente y es un cambio de solo 30 años. Ahí me doy cuenta de lo que hay que cambiar y del ritmo lento que lleva todo, pese a que lo haga y a que esté agradecida.

¿Qué cosas te gustaría que aceleraran?

La escucha y el respeto. Queda mucho, sobre todo ahora con lo de Carlos Vermut. Hay situaciones impensables en las que quienes tienen el poder de intervenir piensan en el dinero y miran para otro lado. Se minimizan situaciones que no deberían minimizarse.

8M, mi primera manifestación. Siempre he sido muy feminista porque mi madre siempre lo ha sido

¿De qué tipo?

Acosos en el set, pero no solo donde un hombre te empuja en una esquina y te dice burradas. Tengo casos de compañeras de todas las edades que me han contado “a mí esto me pasó ayer”, “aquello cuando era joven”. En general, de compañeros hombres, de directores. O momentos en los que se humilla. Es una mezcla de inseguridad y de querer demostrar poder que va desde un comentario que igual te arruina el día a casos más extremos de abuso psicológico.

¿Y crees que en estos casos tiene que ver la dinámica de los géneros, que sean hombre y mujer, o también pasa solo entre hombres y solo entre mujeres?

Lo que describes también se puede ver en otros mundillos laborales. Yo, al menos en mi industria, lo he visto más en términos hombre mujer, pero también lo he sufrido con mujeres. Creo que pasa más entre mujeres si procede de una persona con autoridad a otra con menos, de jefa a empleada. Entre hombres puede ser a cualquier nivel: tu compañero de reparto o tu director.

En la serie se muestra la relación de los adolescentes con las drogas, el alcohol, el machismo y el sexo. ¿Cómo ves a tu generación?

Creo que están menos normalizados las drogas y el alcohol, igual por la cantidad de información que tenemos. En cuanto al sexo, aparece muy bien representado. Cada vez nos interesa menos tener sexo porque sí. Quizás la diferencia es que es menos tabú. Antes no tantas chicas comentaban si follaban o si se masturbaban. Hay más conversación alrededor. Y con los hombres siempre digo lo mismo, pero creo que hay una generación muy rara.

¿A qué te refieres?

Está muy dividida: hay una parte superinteresada en el cambio, los típicos aliados, y otra que se resiste muchísimo, que tienen miedo y que son incluso más agresivos que la generación más adulta en la que pensamos cuando imaginamos a un hombre machista.

¿Qué peso en esto puede tener internet?

Muy grande. Cuando piensas de una manera, el algoritmo te muestra personas que piensan igual que tú. Por eso se complica ser abierto de mente. Cuesta salirte de ahí, leer, informarse sobre la otra parte, debatir con uno mismo y averiguar cuál es tu verdad. Hay muchos con los que no se puede hablar porque no quieren aprender. Pero puedes saber que una persona piensa de forma distinta a ti y tener una conversación y acordar que estás en desacuerdo. Yo he aprendido que no hay una verdad absoluta y que la absoluta es la que te sirva a ti.

Tu hermana [Chloe Wallace] es cineasta. ¿Os alimentáis la una a la otra?

Hay mucho amor, mucho apoyo. Mi pasatiempo favorito siempre ha sido tumbarme a su lado y verla trabajar en el ordenador. Nunca ha habido una comparación, una envidia, una competición. Sin mi hermana no sé qué haría.

Fotos: Manu Bermúdez. Producción: Ana Ureña. Estilismo: Daniela Gutiérrez. MUAH: Kley Kafe para Dior Beauty