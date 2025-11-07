El nuevo horario de "Valle Salvaje" y "La Promesa" que tiene a los fans desconcertados

La tarde en La 1 de RTVE vuelve a sacudirse con un enésimo cambio que afecta de lleno a dos de sus ficciones estrella. "Valle Salvaje" y "La Promesa", que habían logrado asentarse como apuestas seguras en la programación, han visto cómo sus horarios vuelven a modificarse por decisión de la cadena. Esta vez, el movimiento responde al alargamiento inesperado del programa "Directo al grano".

El espacio presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró ha sido el detonante del nuevo reajuste. Aunque en teoría debía finalizar a las 17:35 horas, lo cierto es que habitualmente se extendía hasta las 17:40. Ahora, RTVE ha decidido oficializar ese retraso e incluso ampliarlo: "Directo al grano" se alarga hasta las 17:50, comiéndose el inicio habitual de "Valle Salvaje".

Esto significa que "Valle Salvaje" no arranca a las 17:35 como indica la guía, sino quince minutos más tarde, empujando el resto de la franja hacia adelante. El cambio, aunque aparentemente menor, rompe el ritmo que muchos espectadores ya tenían interiorizado, y vuelve a poner sobre la mesa la inestabilidad de la parrilla.

Y si "Valle Salvaje" se mueve, "La Promesa" también lo hace. La ficción coral con Xavi Lock, María Castro o Isabel Serrano cambia su horario habitual de las 18:30 por un nuevo arranque a las 18:40 horas, lo que también supone un ligero recorte en su duración y una nueva interrupción en la fidelidad de su audiencia.

Este desplazamiento en cadena tiene otro damnificado: "Malas Lenguas", el espacio conducido por Jesús Cintora, que ve recortado su tramo en La 1 para poder dar paso a "Aquí la tierra" sin alterar su comienzo a las 20:30 horas. La nueva estructura deja claro que la flexibilidad no siempre va de la mano con el respeto al espectador.

Así queda configurada la tarde: "Directo al grano" comienza a las 15:55, seguido por "Valle Salvaje" a las 17:50, "La Promesa" a las 18:40, "Malas Lenguas" a las 19:45 y "Aquí la tierra" a las 20:30. Una secuencia que cambia por fuera, pero que deja la misma sensación de fondo: la falta de compromiso estable con las series que mejor funcionan en RTVE.