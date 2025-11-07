'De Viernes' consigue, además de la entrevista exclusiva a Kiko Rivera, una importante confesión en el mundo del corazón

'De Viernes' ha apostado toda la carne en el asador con la entrevista exclusiva a Kiko Rivera. El magacín de Telecinco centrado en la crónica social y la prensa rosa ha grabado más de 200 preguntas con el primogénito de la tonadillera Isabel Pantoja, centrando la mayoría de las preguntas en el reciente divorcio de Kiko Rivera con Irene Rosales, una noticia bomba que ha sacudido el mundo del corazón en nuestro país. El programa de la quinta noche de la semana en Telecinco, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, no tendrá solo la confesión de Kiko Rivera, ya que ha conseguido la presencia en plató tras su aventura en Honduras, de la tercera clasificada de 'Supervivientes All Stars', Jessica Bueno.

La expareja de Kiko Rivera se sentará en el plató de Telecinco, ofreciendo su primera entrevista en exclusiva en televisión tras su paso por la segunda edición del reality de Mediaset, 'Supervivientes All Stars', realizando una gran actuación en el concurso por excelencia de supervivencia de la televisión española, quedando en tercera posición, delante de Tony Spina y detrás de Miri Pérez-Cabrero y Rubén Torres, flamante ganador. Además de detallar como ha vivido su paso por 'Supervivientes', Jessica Bueno se sincerará por el regreso de Kiko Rivera (padre de su hijo) en televisión y cómo se encuentra en estos momentos el proceso judicial contra su exmarido, el exfutbolista de primera división Jota Peleteiro.