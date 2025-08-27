La otra cara de 'Valeria': Benjamín Alfonso revela su despido tras nueve meses de rodaje y acusa de acoso

El éxito de "Valeria", la adaptación televisiva de la saga de Elísabet Benavent en Netflix, esconde una historia de rodaje que hasta ahora apenas se conocía. Benjamín Alfonso, actor argentino que inicialmente iba a interpretar a Víctor, ha decidido romper el silencio casi cinco años después para relatar cómo fue apartado del proyecto tras haber grabado durante nueve meses. Según su versión, el motivo estuvo en un clima de acoso laboral y en tensiones con la actriz protagonista.

En una entrevista televisiva en Argentina, Alfonso aseguró que durante la grabación se sintió desprotegido y desamparado. “Grabé la serie entera con escenas de sexo muy fuertes, donde no se me cuidaba. A la mujer sí, al hombre no”, declaró, denunciando que incluso se modificaban secuencias sin previo aviso, llegando a rodar besos y contactos físicos que no estaban en el guion original.

El actor afirma que la producción atravesaba un contexto convulso: cambios de dirección, despidos internos y un ambiente que describe como “muy hostil”. En ese marco, asegura haber recibido llamadas a deshoras y sentirse acosado por una compañera de reparto, a la que no nombra directamente pero sí identifica como la protagonista de la serie. Finalmente, según su relato, esa tensión fue utilizada como argumento para sacarlo del proyecto: “Me dijeron que no había conexión con ella, pero lo que había era acoso”.

La decisión de apartarlo se tradujo en la regrabación de todo el material ya rodado, esta vez con Maxi Iglesias en el papel de Víctor, quien acabó consolidándose como uno de los rostros más reconocibles de la serie. Para Alfonso, sin embargo, aquel desenlace fue devastador: asegura que perdió trece kilos, atravesó problemas de autoestima y terminó alejándose de la interpretación durante años.

Su testimonio ha reabierto el debate sobre el cuidado de los actores en escenas íntimas y sobre la gestión de los rodajes en plataformas internacionales. Mientras "Valeria" triunfaba en audiencias, su primer Víctor lidiaba en silencio con lo que describe como uno de los capítulos más duros de su vida personal y profesional.

Hoy, al compartir su versión, Benjamín Alfonso no solo reivindica su experiencia, sino que también apunta a las consecuencias emocionales que pueden dejar los abusos de poder en la industria audiovisual. Una cara oculta de la ficción que nunca llegó a la pantalla, pero que forma parte inseparable de su historia.