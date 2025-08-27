Pepa Gea critica el comportamiento de Pedro Sánchez con respecto al Rey Felipe VI: "Lo ha convertido en un Real Madrid-Barça"

"O eres de Pedro Sánchez o eres del rey Felipe VI", así de contundente ha sido Pepa Gea, periodista de Onda Cero, que se ha pronunciado en el plató de 'Espejo Público' sobre la ausencia del líder socialista en la foto con Felipe VI con respecto a los incendios y que según Gea, se trata de una estrategia de Sánchez tras lo ocurrido con la DANA en Valencia en el pasado mes de noviembre. Una opinión que ha sido criticada por Afra Blanco en directo y que ha supuesto que ambas compañeras del magacín matinal de Antena 3 discutieran sobre las ausencias recientes del presidente del Gobierno con el actual monarca de nuestro país.

Un "clásico" institucional

Pepa Egea fue tajante al asegurar que “todo esto es un lío político, es un Madrid-Barça permanente, o eres del Rey o eres de Pedro Sánchez”. Para ella, hay “ciertos gestos” que muestran que no existe sintonía entre ambas figuras, sobre todo tras los últimos episodios derivados de la DANA. En su opinión, lo correcto hubiera sido que el presidente acompañara a los Reyes durante su visita a las zonas afectadas: “Me preocupa porque el jefe de Estado sigue siendo el Rey, y creo que hoy Sánchez debería acompañar a los Reyes en los incendios”. La periodista advirtió que esas ausencias, aunque simbólicas, terminan generando ruido político y evidencian una ruptura en la representación institucional.

Sin embargo, no todos compartieron esta visión. Afra Blanco, colaboradora habitual del programa, se mostró en desacuerdo con Egea al remarcar que “yo no tengo la percepción de que el presidente del Gobierno rehúya de las fotografías, quiero recordar que el presidente ha estado”. Para ella, no es un asunto determinante: “Si está, mucho mejor, pero si no está, no veo el drama”. Sus palabras generaron la inmediata réplica de Egea, que insistió en la gravedad del asunto: “Decir que no debería acompañar el presidente del Gobierno al Rey en los incendios es ridículo, Afra”. La periodista defendió que la política actual está perdiendo las formas y alertó de que “tenemos un modelo que está dando un ejemplo lamentable, y esto va a afectar a la ciudadanía”. Según Egea, la imagen institucional se erosiona con cada desencuentro.