La IA pasará de ser herramienta para los humanos a superarlos

Que la inteligencia artificial (IA) y el Big Data son el pan nuestro de cada día es un hecho. Y la tercera edición de Metafuturo no podía dejar de observar y tratar el tema desde varios focos, siempre sin olvidar en los cálculos al propio ser humano. En la jornada de este jueves del evento de Atresmedia intervino Britanny Kaiser, exdirectora de desarrollo de negocios en Cambridge Analytica, para denunciar las prácticas de la empresa en la campaña de Trump y en el Brexit. Según la experta, y con la periodista Mamen Mendizábal como moderadora, narró como se topó con una cruda realidad sobre cómo se utilizaban en la práctica los datos para manipular la percepción de los ciudadanos con el fin de influir en los resultados de los comicios.

Britanny Kaiser, exdirectora de desarrolla de negocio de Cambridge Analytica Atresmedia

«La democracia está más en peligro que nunca. Uno de los mayores problemas que he visto es que en la campaña de Trump en 2016 se categorizó a las personas con listas para ver qué probabilidad había de votarle a él o a Hillary Clinton», explicó en su disertación, en la que también aseguró que «si alguien tiene suficiente dinero, puede dirigir un cambio de comportamiento en la población». Pero la solución para evitar estas injerencias no es fácil, ya que matizó que «muchos gobiernos han tenido problemas cuando han ido a por los gigantes tecnológicos para que respeten las leyes». Lo sabe de primera mano, ya que tras denunciar esta situación fue añadida a una «lista negra» que dificulta volver a encontrar trabajo.

En cuanto a la aparición de la IA en todos los aspectos de la vida, Chema Alonso, responsable de Digital de Telefónica, llamado «el hacker bueno», aseguró en su intervención "Desinformación en la era de la IA generativa”,que «los humanos no estamos preparados para protegernos contra la desinformación creada por IA, porque la hace tan plausible que no somos capaces de detectarla». Además, el futuro no parece mejorar: «El objetivo de esta tecnología es superar al ser humano, no igualarlo». Además, aseguró que “el mundo de la IA se ha metido en todos los rincones y se va a meter mucho más”.

Chema Alonso Atresmedia

Desde 2010 todas las empresas que no usan el algoritmo de matching learning están fuera”, ha apuntado, incidiendo en el nivel de desarrollo y de la importancia de los datos: “Todo lo hacen algoritmos que saben todo de ti”. Alonso ha puesto algunos ejemplos de cuestiones relacionadas con el empleo de la IA: “Gracias a vosotros tenemos la última película de Indiana Jones con un Harrison Ford más joven”. También que “ya hay una IA que gana a los humanos en el ajedrez” o que “los gamers utilizan la AI para hacer trampas”

Uno de los platos fuertes de la última jornada de Metafuturo fue la entrevista grabada al historiador y escritor Yuval Noah Harari, con Ana Pastor, que desveló los mayores temores que nos deparará la IA. «Tiene un enorme potencial positivo en campos que van desde la salud a la educación», pero es importante también advertir de sus inconvenientes y de «los peligros» que tiene. Y ahí incluye su utilización por los seres humanos: «Puede inventar medicinas, pero en las manos de dictadores podría caer en los peores regímenes totalitarios, algo mucho más extremo de lo que hemos visto en el siglo XX». Y ya hay ejemplos de su uso: «China lo está experimentando y mi país, Israel, está construyendo un régimen de vigilancia en los territorios palestinos ocupados». Si hay alguna luz dependerá de las «decisiones políticas» que tomemos, finalizó.

Joan Jordi Valverdú, CEO en Omnicom Media Group Spain Atresmedia

Joan Jordi Valverdú, CEO de Omnicom Media Group Spain, intervino para asegurar que «la IA va a ser una compañera más en nuestro trabajo», pero matizó que a pesar de la IA, la publicidad tiene un control ético absoluto. "Tenemos que aportar a nuestros clientes y potenciar nuestro talento” porque “los desafíos son muchísimos”. “Recorremos una media de 200 metros al día en el scroll”, ha señalado, haciendo hincapié en la importancia del sector de la publicidad porque representa “casi un 1% del PIB”. “La IA es una aliada de la publicidad y solo es el comienzo. La IA lleva con nosotros una década, porque eran matemáticas. El cambio está en la IA generativa y en la industria ya está presente. La usamos para segmentación de audiencias, para la creación de contenidos, para automatismos para tareas que no aportaban valor añadido… La IA es una compañera más en la agencia de medios”, ha considerado sobre la entrada de esta tecnología en el sector.