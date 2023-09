Paso al star system iberoamericano

Faltan menos de 15 días para que Madrid se convierta en el centro de la industria audiovisual mundial en español y portugués con la tercera edición de Iberseries & Platino Industria, que del 3 al 6 de octubre llevarán a cabo en Matadero Madrid conferencias, keynotes y spotlights donde se abordarán distintas temáticas con reconocidos «players» del sector cinematográfico y audiovisual. LA RAZÓN ha hablado con Juan Alía, director de latino Industria y Samuel Castro, director de Iberseries, que nos han contado los entresijos de la gran cita de la mayor cita industrial del audiovisual iberoamericano.

Cuestión de confianza

El año pasado Iberseries Platino Industria fue un éxito de asistencia y reunió a más de 2.000 profesionales de 35 países, 300 actividades programadas, 60 paneles, 200 ponentes... Y aunque este año Juan Alía promete que «hemos tratado de evitar contraprogramar, para que si tienes algún pitch, no tengamos al mismo tiempo que elegir entre una conferencia u otra», sí es cierto que se niegan a decir que no a muchos que ya quieren asistir a los cuatro días con «no mucho menos que el año anterior». La experiencia de dos ediciones anteriores les ha puesto en el camino correcto. «Consolidar creo que es la palabra», comienza explicando Samuel Castro, que confiesa que fue «una osadía en 2021 hacer un primer evento presencial tras la pandemia». Pero se encontraron con «la aceptación del público profesional que acude a Madrid, y damos un poco con la clave de lo que está sucediendo actualmente en el sector audiovisual». Según el director de Iberseries, «vienen 2.000 acreditados porque es el punto de encuentro para el buen momento que está viviendo el concepto de ‘Global Spanish Content’». Así la programación «responde un poco a los intereses de lo que la mayoría están buscando y donde damos la oportunidad a los ejecutivos de plataformas, productoras y cadenas dar su opinión del momento en el que estamos en el audiovisual». La confianza puesta en la organización ha dado sus frutos: «La expectativa que tenemos o que conseguimos ver en el 2022, es que los profesionales que escriben, crean, financian, producen en lengua hispana y portuguesa tienen en Iberseries una oportunidad en la que contenidos independientes, más independientes o más locales, encontraron un espacio en el que intentar hacerlos globales».

Juan Alía y Samuel Castro son los encargados de que todo esté en su sitio Iberseries

Y global es la lista de nombres que se darán cita esos cuatro días en Matadero Madrid, con panelistas como Pablo Iacoviello (Prime Video), Leonardo Aranguibel (The Walt Disney Company Latam), Darío Turovelzky (Paramont Global), Cristina Burzako (Movistar Plus+), Pierluigi Gazzolo y Jorge Balleste (TelevisaUnivision), Mariano Cesar, Sergio Nakasone y Mónica Alburquerque (Warner Bros. Discovery Latin America & Us Hispanic), Gaelle Armentano (RAI Cinema), Diego del Pozo (Atresmedia TV), José Manuel Lorenzo (DLO), Ran Tellem (The Mediapro Studio), Erik Barmack (Wild Sheep Content), Ron Leshem («Euphoria»), y así hasta más de 50. Conscientes del momento audiovisual en el que nos encontramos, que según Castro es «muy importante, porque cada vez estamos más acostumbrados a ver nuestras películas premiadas en los festivales y en los premios más importantes» y considera que «se ha creado un star system iberoamericano tan importante como el de Hollywood». Por ello en la programación, impulsada por EGEDA y Fundación Secuoya, en colaboración con FIPCA y el apoyo de Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid e ICEX España Exportación e Inversiones. Con el patrocinio de Madrid Film Office y Film Madrid y la colaboración especial de Spain Film Commission, encontraremos temáticas como claves de negocio e innovación, creatividad y talento, educación y audiovisual, deporte y audiovisual, financiación y negocio, focus país (vinculada a la presencia de países expositores en el Mercado Audiovisual Iberoamericano MAI), inteligencia artificial y market Intelligence.

Toda la información en iberseriesplatinoindustria.com

Volcados en la Generación Z

►Los directores resaltan que este año «queremos abordar, de una manera sutil pero notoria, la Generación Z como la audiencia del presente y del futuro». Así está previsto una sesión de «Economía de la atención: ¿qué pasa con la Generación Z?», en la que estarán presentes Ron Leshem, creador y productor de «Euphoria»; Carlos Montero, showrunner de «Todas las veces que nos enamoramos» y «Élite»; Vicky Cazalla, Strategic Partner Manager TV & Film de Youtube/Google (España); y Fernando González Molina, creador de «Paraíso», para responder a preguntas como «¿qué consume y cómo la Generación Z?, ¿cómo se puede crear algo lo suficientemente atractivo como para merecer su atención?