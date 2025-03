Pedro Piqueras, sobre David Cantero: "Yo fui quien lo llevó y lo fichó"

La noticias sobre David Cantero parece que todavía no van a cesar. Su inesperada salida de 'Informativos Telecinco' ha generado mucha controversia y muchas declaraciones posteriores al respecto. De hecho, el propio periodista ha publicado diferentes vídeos en redes sociales al respecto y ha concedido varias entrevistas para explicar mejor su situación.

Una de las personas que mejor conoce el lugar en el que él había estado durante casi 15 años es Pedro Piqueras. Una de las caras más reconocibles de Telecinco, que ahora está presentando su nuevo proyecto, ha respondido a algunas preguntas sobre este asunto que le han hecho unos compañeros de 'Mundo Deportivo' tras un evento benéfico en Barcelona ('Esport Solidari Internacional').

Ensalzó a su excompañero

Al principio, según explica el medio que lo entrevistó, Pedro Piqueras quiso ser muy cauto al respecto: "Yo de David no puedo hablar porque no estoy allí ahora, ¿sabes?". Eso sí, no tuvo problema en demostrar el cariño y la admiración que siente por él: "Yo a David fui quien lo llevó y lo fichó, bueno, como un magnífico presentador y la verdad que tiene una voz y una presencia extraordinarias, esa es la verdad".

Además, el expresentador de 'Informativos Telecinco' puntualizo: "No puedo decir, porque hay mucha polémica al respecto. Yo creo que él ha dado su versión, o versiones de lo que ha sucedido y la compañía también, y yo ahí no entro. Únicamente que si que es cierto, que cuando lo llevé ahí fue con la confianza de que era un tipo que hacía muy bien las cosas. A mí la voz de David me parece fantástica, por ejemplo".

Declaraciones en la Cadena SER

Por otro lado, queremos recordar que David Cantero habló con Carlos Francino en 'La ventana' de la Cadena SER de todo este asunto hace unos días: "Ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, durilla, porque ha sido dura, pero amable". Igualmente, señaló: "Busco trabajo. Soy David Fernández Cantero, estoy en paro y tengo buena voz. Aquí tenéis una buena voz radiofónica que nunca ha hecho radio".

Además, el periodista bromeó: "He venido como presentador de TVE, de Telecinco y ahora vengo como desempleado y posible locutor radiofónico. No es una decisión que haya tomado yo. La empresa quiere hacer reajustes económicos y dice 'queremos que cobres menos'. Pues no. Llegamos a un acuerdo pactado".