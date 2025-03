Pedro Piqueras tiene nuevo proyecto: "No hay personas imprescindibles"

En las últimas semanas, 'Informativos Telecinco' ha sido noticia relevante por la comunicación del final en ese programa de una de las caras más conocidas de la televisión en España: David Cantero. El presentador, de manera conjunta con Mediaset España, anunciaron por sorpresa esta decisión que ha traído consigo muchas especulaciones y publicaciones a posteriori.

De la misma manera, otro de los rostros icónicos de Telecinco, terminó hace más de un año su etapa profesional en este ámbito. Nos referimos nada más y nada menos que a Pedro Piqueras. Hace un par de semanas, regresó a las pantallas gracias a su participación en el programa especial que se llevó a cabo con motivo del quinto aniversario de la pandemia.

Presenta su nuevo proyecto

Ahora, el expresentador de la cadena está de enhorabuena ya que la próxima semana estrena de manera oficial su nuevo libro titulado "Cuando ya nada es urgente". Según explica El Televisero, el acto de presentación se llevará a cabo el jueves 3 de abril de 2025 y estará rodeado de otros dos periodistas de primer nivel en nuestro país: Vicente Vallés (Antena 3 Noticias) y Carlos Franganillo, su sucesor en Mediaset.

En cuanto al libro, la editorial HarperCollins asegura: "Es una lectura emocional con aprendizajes, reflexiones sobre la verdad y la mentira, y anécdotas de su carrera periodística". Por tanto, a través de él podremos conocer mejor cómo ha vivido Pedro Piqueras su trayectoria profesional y las reflexiones que le ha generado su trabajo. De hecho, puntualiza: "Frente al fomento del odio, frente bulos y propaganda, es necesario el periodismo; también un esfuerzo extra de verificación".

Un aprendizaje continuo

El Televisero también recoge algunas citas del libro en la que habla sobre la manera en la que vivió su última etapa en 'Informativos Telecinco'. "Creo que en los últimos años he estado aprendiendo a salir. No quería que me afectara demasiado alejarme del trabajo al que había dedicado una atención casi absoluta. Aprendí muy pronto que nada era permanente y que no hay personas imprescindibles", explica Pedro Piqueras.

Además, añade: "Podemos ser necesarios en algún momento, pero también somos perfectamente sustituibles. El problema viene cuando esos cambios se convierten en un drama, a veces patológico, cosa que ocurre también muy a menudo". "Hay un momento en que todos deberíamos pensar en cómo queremos que sea nuestro presente y también cómo queremos vivir el resto de los años que nos queden por delante, desde la perspectiva de que nunca sabemos cuántos serán ni cuántas fuerzas tendremos para afrontarlos", incide el periodista.