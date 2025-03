David Cantero, sincero: "No es una decisión que haya tomado yo"

La salida de David Cantero de 'Informativos Telecinco' sigue dando mucho hablar. Un escueto pero emotivo "gracias por todo" fue el punto final a casi 15 años al pie del cañón como una de las caras visibles de la cadena. Posteriormente, un comunicado de Mediaset España fue el detonante de multitud comentarios en redes sociales en los que el propio periodista tuvo que salir a explicar qué había sucedido.

Hace 23 días que publicó un vídeo nada más despertarse en el que quería contar la situación desde su punto de vista. Ahora, el programa de radio 'La Ventana' de la cadena SER realiza una entrevista con el protagonista para hablar de su impresionante trayectoria profesional. Entre las cosas que ha comentado, podemos mencionar que su mujer le ha regañado por ese contenido en redes sociales: "Mi mujer me hecho la bronca por las pintas".

Declaraciones de David Cantero

"Siempre que la vida me ha empujado a un cambio ha sido para mejor. Después de un momento de shock, de impacto, esta repercusión mediática y humana brutal no me la esperaba", ha confesado el presentador. Además, añade: "Procuro relativizar porque en la vida en general prefiero tomarme las cosas con esa filosofía. Cuando paso esto dejé claro que esto no era una jubilación. Yo tengo muchas cosas que hacer en la vida".

Por otro lado, habla sobre su salida de Mediaset: "El acuerdo con Mediaset ha sido amistoso y responde a una estrategia de la empresa. Tenía pensado seguir dos o tres años más. Son cosas que pasan en las empresas que son muy lícitas, querían hacer reajustes económicos. La salida fue pactada, desde Mediaset siempre se han portado muy bien conmigo. Nunca me oiréis decir nada malo".

Su salida de 'Informativos Telecinco'

Además, puntualiza: "No tenía intención de irme en este momento pero ahora ni tan mal. Estos próximos días tengo que hacer un par de cosas que quedaron pendientes. Te has ido de un lugar pero tienes que volver un par de veces porque tienes cosas pendientes. Aprovecharé para ver a mis amigos y compañeros. En el centro del corazón está Davicito, latiendo y dándome energía".

Por otro lado, también repasa otros cambios que ha vivido durante su amplia trayectoria profesional: "Yo he vivido cambios brutales en TVE y en 'Informativos Telecinco' ni te cuento. Con María Casado, por ejemplo, hablamos de que la gente estaba cansada de paseítos. En los informativos de televisión está todo inventado, y es difícil innovar. A veces las innovaciones pierden al espectador, porque no tienen paciencia para nada".

"La televisión cada vez tiene menos público y es más envejecido. La gente aguanta los sumarios y luego está de fondo. Los formatos ya no consiguen captar la atención del público como lo hacían antes. Siempre van a quedar los canales 24h, pero el parte de las tres y de las nueve está obsoleto", concluye la entrevista David Cantero.