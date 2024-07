La portada sobre la "venganza" de España contra Inglaterra en la final de la Eurocopa: "Se beben vuestra cerveza"

Las redes sociales llevan días lanzando todo tipo de memes dedicados al enfrentamiento en la final de la Eurocopa 2024 de este domingo entre España e Inglaterra. En uno y otro sentido los tuiteros sacan toda su mala uva para recordar a uno y otro bando lo que significa una victoria de uno sobre otro, a nivel histórico y futbolístico. Sin embargo la palma se la lleva "The National", un diario nacionalista escocés que ha elaborado una portada que está dando que hablar, y mucho.

Em la edición de este sábado, este diario con el sobrenombre de "El periódico que apoya una Escocia independiente", lleva en su portada un montaje que es casi escandaloso. En ella se puede ver una playa española y en ella a nuestro número 16 de la selección, Rodri, rematando un gol, pero la pelota se ha convertido en un turista inglés de grandes dimensiones con la bandera inglesa en el pecho, gorro y gafas de sol.

En el titular "La hora de la venganza" y un texto que explica la intencionalidad de la portada: “Todos los años llenan vuestras playas, se beben toda vuestra cerveza. La lían en vuestros sitios y desayunan frituras en vez de vuestra maravillosa comida. Se jubilan en vuestras ciudades y se cepillan vuestros servicios públicos. Nuestro mensaje para España, salvadnos de la victoria inglesa”.

La portada Twitter

Varios tuiteros comentan que en Escocia "la gran mayoría van con España. Aún no he visto a un escocés que me haya dicho que va con Inglaterra". Otros apuntan a que esa portada no podría hacerse en nuestro país, por ejemplo entre Madrid y Barca.