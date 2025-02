Dani Martín se sincera en 'Lo de Évole' sobre la muerte de su hermana: "Dejé de ser el niñato que era"

Los artistas también son personas. Esa sería la idea principal que se podría sacar de la reciente entrevista que Dani Martín le ha concedido a Jordi Évole. El cantante, exmiembro de una de las bandas que más huella han dejado en el panorama musical de nuestro país, ha querido abrirse emocionalmente en 'Lo de Évole' para hacer un exhaustivo repaso sobre sus dos carreras: la musical y la mental.

La nueva entrega de 'Lo de Évole' se podrá ver en la Sexta el próximo domingo 23 de febrero a las 21:30 horas. Con la de Martín, Évole sigue sumando a su programa entrevistas teñidas de un gran valor social.

La alimentación, su peor enemigo

El cantante, fiel defensor de la salud mental, comienza narrando en el programa los problemas que siempre ha tenido a la hora de gestionar su alimentación. "Me miro mucho lo de comer, porque si no me pongo como una bola", le confiesa a Évole.

Pero como él mismo afirma, estas preocupaciones surgen por su salud, y no por el impacto que pueda tener en su carrera. Un impacto que de hecho ha reconocido que no existe. "Donde más entradas he vendido era la gira donde más gordo he estado", admite Martín para romper el hielo.

Perder a una hermana

Para el cantante, uno de los episodios más angustiosos de su vida fue cuando perdió a su hermana en 2009. Una experiencia, que como él asegura, lo cambió todo y le hizo madurar. "Fue un bofetón terrorífico", relata. Como él mismo añade, la muerte de una persona tan cercana a él le hizo replantearse su actitud ante la vida. "Dejé de ser el niñato de El Canto del Loco para convertirme en un hombre maduro", declara sin tapujos.

Aun así, Dani Martín bromea con que de vez en cuando vuelve a convertirse en el joven que una vez fue. Como ejemplo utiliza una graciosa anécdota que vivió cuando su padre reaccionó a su nuevo look. "Me dijo que hay que ser gilipollas para teñirse el pelo de rubio con 48 años", confiesa entre risas.

Su nueva ilusión

Quien llegase a poner voz a temas como 'Besos' o 'Zapatillas' compartía una gran primicia en exclusiva: su intención de convertirse en padre. "Creo que es el momento, tenemos la niña en la cabeza", explicaba Dani Martín, dando a entender que ese deseo propio partía de un proyecto en común.

Al darse cuenta de su confesión involuntaria, el cantante se lo toma de la mejor manera posible. "¡He dicho tenemos!", grita sin ningún remordimiento, tras meses de rumores en los que se le vinculaba sentimentalmente a la actriz María Hervás.