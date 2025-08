Pese al Mundial de Clubes 2025, Telecinco firma peor julio que en 2024

Telecinco vuelve a firmar un mes para el olvido al cerrar julio con un 9,2% de cuota de pantalla, el peor dato en este mes de toda su historia. La cadena de Mediaset pierde un punto respecto a junio y cae cinco décimas frente a julio de 2024, confirmando su tendencia negativa. Incluso empeora su marca de 2023, cuando ya tocó fondo con un 9,3%. Sin el empuje de 'Supervivientes', que tradicionalmente le servía como salvavidas en prime time, la cadena no logra alcanzar el doble dígito por cuarta vez en lo que va de año. Ni la emisión del Mundial de Clubes, que ofreció buenos datos en la primera mitad del mes, ha evitado el desplome general.

La situación se agrava por una parrilla nocturna que no remonta con sus nuevas apuestas. El fracaso de 'El verano de las tentaciones' ha sido compensado parcialmente por la llegada de 'First Dates', pero ni el programa de Sobera ni estrenos como 'Todos por ti', 'La noche del gran show' o la tercera temporada de 'Desaparecidos' han conseguido enganchar al público. Solo 'Volando voy, volando vengo' ha ofrecido algo de oxígeno, aunque sin cifras destacables. En daytime, los cambios veraniegos se saldan con estabilidad moderada. Destacan el buen rendimiento de 'El diario de verano' con Cristina Lasvignes y la tímida acogida de 'Agárrate al sillón', que aún necesita tiempo para asentarse. Telecinco sigue sin encontrar una fórmula clara para revertir su crisis estructural de audiencias.

Telecinco tira la toalla en agosto con reposiciones y programas cancelados no emitidos

Una retirada a tiempo es considerada una victoria en muchas batallas, aunque la situación actual del canal principal del grupo Mediaset está lejos no invita al optimismo. Telecinco ha decidido poner punto y final al curso televisivo 24/25, sacrificando las noches de verano de agosto con reposiciones de programas ya emitidos y sacando del baúl de los recuerdos capítulos no emitidos de algunos de los formatos que no han tenido éxito durante esta temporada de la pequeña pantalla. Es el caso de 'Alla tú', que regreso este domingo, aunque la audiencia de nuevo fue escueta para el canal principal de Mediaset (7,8% de share medio). Otro concurso que dejó programas en el tintero y que volverá en agosto será 'El rival más débil', liderado por Luján Argüelles y que durante este octavo mes del año emitirán los tres programas restantes que se quedaron grabados y que nunca vieron la luz: periodistas, deportistas y actores. Otras de las decisiones llamativas que va a tomar Telecinco durante este mes de agosto es la reposición la noche de los viernes de programas ya emitidos del magacín especializado en crónica social y prensa rosa 'De Viernes', capitaneado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, retirándose así de la lucha por conquistar el prime time del quinto día de la semana.